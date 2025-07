Chiều 31.7, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày với diễn biến tăng giá ở 4/5 mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 31.7 ẢNH: TN

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.401 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 439 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.840 đồng/lít, tăng 131 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.068 đồng/lít, giảm 61 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.714 đồng/lít, tăng 86 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.533 đồng/kg, tăng 154 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 24 - 30.7) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và EU; lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trong kỳ điều hành này, Bộ Công thương quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và cho rằng quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nói trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Ngoài các mặt hàng xăng dầu nói trên, từ ngày mai 1.8, thị trường xăng dầu sẽ thêm sản phẩm mới. Một số doanh nghiệp lớn trong ngành xăng dầu dự kiến sẽ tiên phong thí điểm kinh doanh xăng sinh học E10 (pha 10% ethanol) tại một số cửa hàng TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.