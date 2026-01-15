Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 15.1 ẢNH: T.N

Chiều 15.1, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu , bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, giá xăng E5RON 92 từ 15 giờ hôm nay không cao hơn 18.376 đồng/lít, tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 336 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 18.712 đồng/lí, tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.287 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.697 đồng/lít, tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 13.401 đồng/kg, giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 8 - 14.1 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng. Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 8.1 và kỳ điều hành ngày 15.1 như sau:

71,572 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92, tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%.

72,792 USD/thùng xăng RON 95, tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%.

81,960 USD/thùng dầu hỏa, tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%,

80,030 USD/thùng dầu diesel, tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%.

346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,4%.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu do Bộ Tài chính thông báo, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Trong đó, giá xăng tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.