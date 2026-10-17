Giá xăng dầu giảm dưới 'giá trần' chưa đủ giúp doanh nghiệp giải tỏa áp lực chi phí nhiên liệu

Động thái giảm giá xăng dầu dưới giá trần từ 2 doanh nghiệp lớn nhất ngành là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ghi nhận những phản ứng tích cực từ người tiêu dùng, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục neo cao, mức giảm giá này chưa đủ mạnh giúp các doanh nghiệp giải tỏa áp lực chi phí nhiên liệu.

Giá xăng dầu tại các cây xăng của Petrolimex, PVOIL đang thấp hơn giá trần từ 300 - 350 đồng/lít/kg ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát, đơn vị sở hữu đội xe chở khách Sao Việt tuyến Hà Nội - Lào Cai, cho biết giá dầu diesel tăng cao bóp nghẹt biên độ lợi nhuận và các doanh nghiệp đang phải "gồng mình" để duy trì vận hành.

Ông Đỗ Văn Bằng dẫn chứng, cuối tháng 2, giá dầu diesel trong nước chỉ có 19.279 đồng/lít nhưng hiện nay là 29.106 đồng/lít, tăng hơn 50% thì mức giảm giá xăng dầu dưới giá trần chỉ như "muối bỏ bể".

Cũng theo ông Bằng, đối với các doanh nghiệp ngành vận tải, logistics, xăng dầu chiếm 40 - 45% chi phí vận hành. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới vẫn neo cao thì không biết khi nào trong nước sẽ "hạ nhiệt", các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn về chi phí nhiên liệu.

"Chưa có năm nào các doanh nghiệp vận tải, logistics rơi vào tình cảnh khó khăn kéo dài như hiện nay. Chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm, cắt giảm tối đa các chi phí, cố gắng gồng gánh để duy trì vận hành", ông Bằng nói.

Ở góc độ doanh nghiệp phân phối, ông Nguyễn Văn Đức, Phó giám đốc Công ty CP xăng dầu, dầu khí Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), chia sẻ khi các đầu mối lớn như Petrolimex, PVOIL giảm giá xăng dầu thì hệ thống phân phối phải điều chỉnh để cạnh tranh, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, để tối ưu lợi nhuận, các cửa hàng xăng dầu sẽ phải "nhìn nhau để bán hàng".

"Chúng tôi đang nhập hàng của PVOIL nhưng vẫn có những cửa hàng sẽ áp dụng giá bán của cây xăng Petrolimex ở cùng khu vực, cao hơn giá PVOIL 50 đồng/lít/kg. Nếu tới đây, doanh nghiệp được tự quyết giá bán thì các doanh nghiệp nhỏ sẽ không đáng ngại khi bộ máy gọn hơn, chi phí thấp hơn thì chính sách bán hàng sẽ linh hoạt để thu hút người tiêu dùng", ông Đức nói.

Trên thị trường, giá bán xăng dầu hôm nay 17.10 đang được các doanh nghiệp áp dụng theo quyết định điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính công bố áp dụng từ 15 giờ ngày 15.10.

Cụ thể, mức giá trần được quy định như sau giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 27.029 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo quyết định giảm giá đã công bố, bảng giá xăng dầu Petrolimex thấp hơn giá trần 300 đồng/lít/kg. Petrolimex sẽ áp dụng tối thiểu đến ngày 29.10, nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp; hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

PVOIL đang áp dụng giá bán lẻ xăng dầu thấp hơn 350 đồng/lít/kg so với giá trần tại hơn 1.100 cửa hàng trên toàn quốc, tuy nhiên chỉ áp dụng đến 15 giờ ngày 22.10.