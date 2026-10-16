'Chưa bao giờ thấy PVOIL, Petrolimex giảm giá xăng dầu sâu đến thế'

Ngay sau khi Bộ Công thương quyết định điều hành, bảng giá xăng dầu mới nhất áp dụng ngày 15.10, hai doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường xăng dầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) lần lượt thông báo giảm giá bán lẻ xăng dầu khiến cơ quan quản lý nhà nước, người tiêu dùng bất ngờ.

Petrolimex, PVOIL giảm giá từ 300 - 350 đồng/lít/kg so với giá xăng dầu do Bộ Công thương công bố ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, Petrolimex giảm giá xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít/kg so với giá trần do Bộ Công thương công bố và được áp dụng ngay tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc từ 15 giờ ngày 15.10, kéo dài tối thiểu đến ngày 29.10.

Theo Petrolimex, mức giảm này tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu, hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngay sau đó, PVOIL cũng thông báo triển khai chương trình "PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình", giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc. Chính sách này áp dụng từ 0 giờ ngày 16.10 đến 15 giờ ngày 22.10, để đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ nhu cầu đi lại, vận chuyển và sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Petrolimex và PVOIL hiện là 2 doanh nghiệp đầu mối lớn nhất, chiếm khoảng 70 - 75% thị phần xăng dầu trong nước đồng loạt giảm giá bán lẻ xăng dầu thấp hơn giá trần của cơ quan điều hành là hiện tượng hiếm hoi, phá vỡ trạng thái thị trường "một giá hành chính" kéo dài nhiều năm.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), cho biết: "Chúng tôi cũng ngỡ ngàng khi các doanh nghiệp công bố giảm giá xăng dầu và chưa bao giờ có chuyện các doanh nghiệp đầu mối như PVOIL, Petrolimex giảm giá sâu như thế so với giá trần do Nhà nước quy định. Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu của doanh nghiệp nhưng giảm giá ở đây còn có trách nhiệm chung tay kiểm soát lạm phát, hỗ trợ người tiêu dùng", ông Linh nói.

Để thị trường tự vận động sẽ có giá xăng dầu cạnh tranh

Đáng lưu ý, cuộc đua giảm giá xăng dầu được các doanh nghiệp khởi động trong thời điểm Bộ Công thương tiếp tục lấy kiến từ doanh nghiệp, các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới, trong đó có quy định trao quyền tự quyết giá bán cho doanh nghiệp dựa trên cung cầu thực tế.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho rằng Nhà nước chỉ quy định mức giá trần để bình ổn vĩ mô, các doanh nghiệp chủ động hạ thấp hơn hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật, hành động này mang tính chất dẫn dắt thị trường rất rõ nét của các doanh nghiệp nhà nước. Petrolimex và PVOIL chủ động giảm giá là một bước đệm để thị trường thiết lập cách vận hành mới, khi tới đây doanh nghiệp được tự quyết giá bán xăng dầu.

"Sau này, giá xăng dầu tại các cây xăng có sự chênh lệch, lên xuống khác nhau giữa các thương hiệu sẽ trở thành điều hoàn toàn bình thường, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một mức giá chung do Nhà nước ban hành như trước đây", ông Bảo nói.

Ông Trần Hữu Linh cho rằng, sự chủ động điều chỉnh giảm giá xăng dầu của Petrolimex, PVOIL cho thấy các doanh nghiệp đã sẵn sàng thích ứng với cơ chế tự định giá. Động thái được kỳ vọng sẽ kích hoạt sức ép cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng khi có thêm nhiều sự lựa chọn. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn các cửa hàng xăng dầu có mức giá thấp hơn.

Cũng theo ông Trần Hữu Linh, để hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi tới đây"mỗi cây xăng bán một giá khác nhau", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh Tôi". Khi cài đặt và sử dụng ứng dụng này, người dân dễ dàng cập nhật nhanh chóng biểu giá xăng dầu mới nhất, dễ dàng theo dõi và chủ động lựa chọn địa điểm mua hàng phù hợp.

Giá xăng dầu bán lẻ hôm nay 16.10 áp dụng theo quyết định điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính công bố từ chiều 15.10. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 27.029 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 22.135 đồng/kg.