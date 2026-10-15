Chiều 15.10, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng dầu. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; chi sử dụng quỹ 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Bộ Công thương công bố giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay 15.10 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ hôm nay như sau: giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 58 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 22.135 đồng/kg, tăng 1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ; OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2026.

Cùng đó, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục gia tăng; một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz… Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước

Cũng theo Bộ Công thương, sau phiên điều chỉnh ngày 15.10, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang duy trì ở mức thấp so với các nước láng giếng, cùng khu vực.

Cụ thể, trong khi giá xăng tại Lào vọt lên mức cao nhất khu vực là 52.104 đồng/lít; tại Trung Quốc là 35.017 đồng/lít; tại Campuchia là 34.026 đồng/lít; Thái Lan là 32.471 đồng/lít thì giá xăng tại Việt Nam đang ở mức 27.029 đồng/lít.

Đối với giá dầu, tại Lào là 40.644 đồng/lít; tại Campuchia là 35.298 đồng/lítl; tại Thái Lan là 33.646 đồng/lít; tại Trung Quốc là 31.924 đồng /lít, trong khi giá dầu tại Việt Nam tiếp tục giữ mức thấp nhất 29.106 đồng/lít.

Cũng theo Bộ Công thương, dự thảo nghị định kinh doanh mới nhất trình Chính phủ sẽ bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngày 1.1.2027. Các doanh nghiệp phải quyết toán quỹ, nếu chậm quá 60 ngày có thể bị đình chỉ kinh doanh, quá 90 ngày có thể xem bị xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Doanh nghiệp sẽ được tự quyết định giá xăng dầu dựa trên công thức chung của Bộ Công thương công bố nhưng phải thông báo giá mới chậm nhất trước 30 phút.