Giá xăng dầu giảm mạnh từ 16 giờ hôm nay 2.7

Chiều 2.7, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 16 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học, dầu diesel cùng ở mức 200 đồng/lít, đối với dầu mazut là 400 đồng/kg; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 16 giờ ngày 2.7 ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, giá bán xăng dầu mới nhất áp dụng từ 16 giờ ngày 2.7 đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.730 đồng/lít, giảm 1.055 đồng/lít và thấp hơn xăng E10RON 95 là 685 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 20.415 đồng/lít, giảm 788 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 21.176 đồng/lít, giảm 690 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 14.053 đồng/kg, giảm 977 đồng/kg.

Bộ Công thương cho biết, sau khi điều chỉnh giá mới từ 16 giờ ngày 2.7, giá xăng dầu Việt Nam tiếp tục thấp hơn so với 4 nước lân cận.

Giá xăng tại Thái Lan hiện nay 30.759 đồng/lít, Campuchia là 26.455 đồng/lít, Lào là 41.313 đồng/lít, Trung Quốc là 32.268 đồng/lít. Giá xăng của Việt Nam thấp nhất, ở mức 19.730 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 30.314 đồng/lít, Campuchia là 26.128 đồng/lít, Lào là 29.112 đồng/lít, Trung Quốc là 29.251 đồng/lít. Giá dầu Việt Nam thấp nhất, ở mức 21.176 đồng/lít.

Để tiếp tục hỗ trợ các mặt hàng xăng dầu, trước đó, ngày 30.6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, có hiệu lực ngay từ ngày 1.7, về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trong đó, điều 2 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định kéo dài thời hạn Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 12.4 của Quốc hội đến hết ngày 30.9 đối với thuế Bảo vệ môi trường và thuế Giá trị gia tăng quy định tại điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 19/2026/NQ-QH.

Khoản 2 điều 3 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định: thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.