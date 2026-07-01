Giá xăng dầu mới nhất từ 0 giờ ngày 1.7

Đêm 30.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính, áp dụng ngay từ 0 giờ ngày 1.7.

Bộ Công thương công bố giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 0 giờ ngày 1.7 ẢNH: TUẤN MINH

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học; 800 đồng/lít đối với dầu diesel; 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 1.7, các doanh nghiệp kinh doanh áp dụng bảng giá xăng dầu mới. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 21.203 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính căn cứ theo Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ban hành trong ngày 30.6 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, Chính phủ quyết định thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được kéo dài đến hết ngày 30.9; đồng thời tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng chính sách thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30.9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với mặt hàng xăng tiếp tục thực hiện theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của nghị quyết nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp điều hành giá xăng dầu phù hợp đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.