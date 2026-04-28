Kinh tế

Chính thức bỏ dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳ

Phan Hậu
28/04/2026 11:01 GMT+7

Bộ Công thương bãi bỏ quy định 'dầu hỏa' trong các thông tư, nghị định kinh doanh xăng dầu, đồng nghĩa giá dầu hỏa không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ.

Ngày 28.4, Bộ Công thương ban hành thông tư bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 điều 1 Thông tư 18/2025/BCT về kinh doanh xăng dầu và từ 28.3 đến nay, dầu hỏa không còn là mặt hàng có trong quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính. Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày mai 29.4.
Chính thức bỏ dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳ - Ảnh 1.

Dự kiến, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh ngay trước nghỉ lễ 30.4 - 1.5

ẢNH: PHAN HẬU

Trước đó, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 571/QĐ-BCT ngày 28.3 tạm ngưng hiệu lực đối với quy định "dầu hỏa" tại khoản 1 điều 6a Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24.10.2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công thương lý giải, quyết định tạm ngưng hiệu lực quy định liên quan đến mặt hàng dầu hỏa được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ cả về pháp lý và thực tiễn thị trường.

Cụ thể, về thực tiễn, dầu hỏa hiện không còn là mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Sản lượng tiêu thụ rất thấp, chỉ chiếm khoảng 0,25% tổng tiêu thụ xăng dầu, chủ yếu phục vụ một số mục đích đặc thù trong công nghiệp; nhu cầu trong dân sinh (thắp sáng, đun nấu) đã giảm mạnh do được thay thế bởi điện và các nhiên liệu khác. 

Do đó, việc tiếp tục đưa dầu hỏa vào nhóm mặt hàng để Nhà nước công bố giá cơ sở và điều hành giá định kỳ là không còn phù hợp với thực tế.

Về pháp lý, Bộ Công thương khẳng định, các quy định hiện hành chỉ xác định danh mục các mặt hàng xăng dầu, còn khái niệm "mặt hàng tiêu dùng phổ biến" được sử dụng phục vụ công tác điều hành giá không phải là danh mục cứng mang tính bắt buộc. 

Theo đó, việc tạm ngưng hiệu lực quy định coi dầu hỏa là mặt hàng tiêu dùng phổ biến là phù hợp thẩm quyền và không trái với quy định pháp luật hiện hành.

Xét trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và yêu cầu điều hành giá xăng dầu, Bộ Công thương cho rằng, nếu tiếp tục coi dầu hỏa là mặt hàng tiêu dùng phổ biến thì khi giá mặt hàng này biến động mạnh (có thời điểm tăng trên 15%) sẽ kích hoạt cơ chế điều hành giá xăng dầu, dẫn đến việc điều chỉnh giá đối với các mặt hàng thiết yếu khác như xăng và dầu diesel. Điều này có thể gây tác động không cần thiết đến mặt bằng giá, lạm phát và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó, việc tạm ngưng hiệu lực đối với dầu hỏa là giải pháp kịp thời, cần thiết, nhằm bảo đảm điều hành giá xăng dầu linh hoạt, sát thực tiễn và tránh biến động "giật cục".

Cũng theo Bộ Công thương, đối với cơ chế quản lý hiện nay, dầu hỏa vẫn là mặt hàng thuộc danh mục xăng dầu, được kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; không còn thuộc nhóm mặt hàng Nhà nước công bố giá cơ sở và điều hành giá định kỳ.

Giá bán được thực hiện theo cơ chế thị trường, do doanh nghiệp quyết định trên cơ sở cung cầu và chi phí. Nhà nước vẫn thực hiện quản lý về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn và nguồn cung theo quy định hiện hành.

Kỳ điều hành giá xăng dầu gần nhất được liên bộ Công thương - Tài chính công bố, áp dụng từ sau 15 giờ ngày 23.4. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập 400 đồng/lít đối với dầu diesel và 400 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Hiện nay, giá xăng E5RON 92 ở mức 21.834 đồng/lít, xăng RON 95 là 22.880 đồng/lít, dầu diesel 26.697 đồng/lít và dầu mazut 18.811 đồng/kg.

