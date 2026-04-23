Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

Chiều 23.4, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập 400 đồng/lít đối với dầu diesel và 400 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 23.4

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ hôm nay như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 21.834 đồng/lít, giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 1.046 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 22.880 đồng/lít, giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 26.697 đồng/lít, giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 18.811 đồng/kg, giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21.4 và kỳ điều hành ngày 23.4 như sau:

121,230 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON 92, tăng 0,650 USD/thùng, tương đương tăng 0,54%.

126,435 USD/thùng xăng RON95, tăng 1,465 USD/thùng, tương đương tăng 1,17%.

146,425 USD/thùng dầu điêzen 0,05S, giảm 5,835 USD/thùng, tương đương giảm 3,83%.

609,025 USD/tấn dầu mazut, giảm 23,485 USD/tấn, tương đương giảm 3,71%.

Cũng theo Bộ Công thương, giá bán xăng dầu của Việt Nam ngày 23.4 đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN và quốc gia có chung đường biên giới.

Dù được Chính phủ trợ giá hoặc khống chế giá nhưng giá xăng tại Thái Lan là 34.755 đồng/lít, Campuchia 32.560 đồng/lít, Lào 45.330 đồng/lít, Trung Quốc 34.406 đồng/lít, trong khi tại Việt Nam là 22.880 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 34.141 đồng/lít, Campuchia 37.494 đồng/lít, Lào là 54.027 đồng/lít, Trung Quốc 31.313 đồng/lít, trong khi tại Việt Nam là 26.697 đồng/lít.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung cho thị trường và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, liên bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.