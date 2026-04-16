Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16.4: Dầu diesel giảm thêm gần 2.000 đồng/lít

Phan Hậu
16/04/2026 08:01 GMT+7

Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 0 giờ ngày 16.4 với diễn biến tăng, giảm trái chiều giữa các mặt hàng xăng, dầu. Giá dầu tiếp tục giảm từ 1.928 - 2.281 đồng/lít/kg.

Bộ Công thương đã công bố quyết định điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính bắt đầu áp dụng từ 0 giờ hôm nay 16.4. So với kỳ điều hành ngày 9.4, giá xăng tăng nhẹ, còn giá dầu tiếp tục đà giảm sâu.

Giá xăng dầu hôm nay 16.4: Dầu diesel giảm thêm gần 2.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tăng, giảm trái chiều từ 0 giờ hôm nay 16.4

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 400 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo đó, giá xăng dầu hôm nay 16.4 trên thị trường phổ biến như sau: giá xăng E5RON 92 không cao hơn 22.592 đồng/lít, tăng 248 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.761 đồng/lít, tăng 218 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít, giảm 1.928 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg, giảm 2.281 đồng/kg.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Điều hành giá xăng dầu lúc nửa đêm để chặn đầu cơ, găm hàng

Trước đó, tại kỳ họp báo thường kỳ ngày 9.4 của Bộ Công thương, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã lên tiếng giải thích vì sao quyết định điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào nửa đêm xuất phát từ yêu cầu bám sát diễn biến thị trường thế giới và bảo đảm hiệu lực áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống.

Cụ thể, liên Bộ Công thương - Tài chính ra quyết định điều hành giá xăng dầu vào nửa đêm khi giá xăng dầu thế giới thường biến động liên tục và chốt theo chu kỳ giao dịch quốc tế nên việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật đầy đủ dữ liệu giá mới nhất, từ đó xác định mức giá cơ sở sát thực tế, hạn chế độ trễ chính sách.

Giá xăng dầu được điều chỉnh vào nửa đêm cũng là thời điểm phù hợp để triển khai đồng loạt trên toàn quốc, tránh xáo trộn hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm; hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc mua bán tranh thủ chênh lệch giá trước và sau điều chỉnh.

Bên cạnh đó, trong các kỳ điều hành "bất thường", thị trường xăng dầu thế giới biến động nhanh, việc liên Bộ Công thương - Tài chính lựa chọn thời điểm điều hành lúc nửa đêm nhằm bảo đảm phản ứng chính sách kịp thời, góp phần ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát tác động lan tỏa của giá xăng dầu.

Bộ Công thương lý giải về quyết định điều hành giá xăng dầu lúc nửa đêm

Giá xăng dầu được điều hành lúc nửa đêm trong một số kỳ 'bất thường' được Bộ Công thương giải thích là để đảm bảo yêu cầu bám sát diễn biến thị trường thế giới, bảo đảm hiệu lực áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống.

