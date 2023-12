Giá xăng dầu giảm sâu, cao nhất 21.405 đồng/lít xăng

Cập nhật mới nhất về giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 14.12, liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết giá bán các mặt hàng xăng dầu giảm sâu so với phiên điều hành ngày 7.12.

Giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu PHAN HẬU

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.512 đồng/lít, giảm 778 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 892 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 21.405 đồng/lít, giảm 917 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.



Giá dầu diesel không cao hơn 19.010 đồng/lít, giảm 711 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.964 đồng/lít, giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.978 đồng/kg, giảm 549 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ 7 - 13.12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: tồn kho dầu của Mỹ giảm, lo ngại về tình hình an ninh ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu từ khu vực này. Các quốc gia đạt được thỏa thuận lịch sử để bắt đầu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới (COP28)…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định chỉ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg; không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Cũng theo liên Bộ Công thương - Tài chính, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Giá xăng dầu điều hành áp dụng trong kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước...