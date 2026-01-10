Giá xăng dầu hôm nay 10.1.2026: Phục hồi, tuần tăng 4%

Sáng 10.1, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,35 USD, tương đương 2,18%, lên 63,34 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,36 USD, tương đương 2,35%, lên 59,12 USD/thùng.

Tại phiên giao dịch ngày 9.1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu cũng tăng hơn 3%. Như vậy, giá dầu tuần này được hỗ trợ sau hai ngày giảm liên tiếp, cả 2 loại dầu chuẩn thế giới giảm khoảng 3 - 4%.

Theo Reuters, các cuộc biểu tình ở Iran dường như đang lan rộng, khiến thị trường lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đẩy giá tăng mạnh trong 2 phiên cuối tuần. Ngoài ra, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng đang làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung, bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.

Giữa những xung đột leo thang, giá dầu bật tăng 2 phiên liên tiếp ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, một cuộc khảo sát cho thấy, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bơm 28,4 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 12.2025, giảm 100.000 thùng/ngày so với tháng 11. Iran và Venezuela là hai quốc gia ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất.

Tuy nhiên, trừ khi các xung đột leo thang mạnh hơn, theo các phân tích, tồn kho dầu toàn cầu vẫn đang tăng và tình trạng dư cung tiếp tục giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu. Điều này khiến đợt phục hồi hiện nay được cho là khó kéo dài.

Chuyên gia phân tích thị trường tại Moomoo ANZ phát biểu trên Reuters rằng, thị trường dầu thô trong tuần tới sẽ tập trung vào kết quả đàm phán trong những ngày tới về cách thức bán và vận chuyển lượng dầu tồn kho của Venezuela.

Trong nước, sau đợt giảm giá lần thứ 5 liên tiếp, giá xăng dầu tuần tới có thể tăng nhẹ theo diễn biến giá thế giới. Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay (10.1) cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể tăng nhẹ.



