Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 10.1.2026: Phục hồi, tuần tăng 4%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
10/01/2026 09:02 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cuối tuần. Tính cả tuần, 2 mặt hàng dầu chuẩn tăng 3 - 4%. Trong nước giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm lần đầu tiên trong năm, song dự báo tuần tới có thể tăng trở lại.

Sáng 10.1, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,35 USD, tương đương 2,18%, lên 63,34 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,36 USD, tương đương 2,35%, lên 59,12 USD/thùng.

Tại phiên giao dịch ngày 9.1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu cũng tăng hơn 3%. Như vậy, giá dầu tuần này được hỗ trợ sau hai ngày giảm liên tiếp, cả 2 loại dầu chuẩn thế giới giảm khoảng 3 - 4%.

Theo Reuters, các cuộc biểu tình ở Iran dường như đang lan rộng, khiến thị trường lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đẩy giá tăng mạnh trong 2 phiên cuối tuần. Ngoài ra, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng đang làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung, bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 10.1.2026: Phục hồi, tuần tăng 4%- Ảnh 1.

Giữa những xung đột leo thang, giá dầu bật tăng 2 phiên liên tiếp

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, một cuộc khảo sát cho thấy, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bơm 28,4 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 12.2025, giảm 100.000 thùng/ngày so với tháng 11. Iran và Venezuela là hai quốc gia ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất.

Tuy nhiên, trừ khi các xung đột leo thang mạnh hơn, theo các phân tích, tồn kho dầu toàn cầu vẫn đang tăng và tình trạng dư cung tiếp tục giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu. Điều này khiến đợt phục hồi hiện nay được cho là khó kéo dài. 

Chuyên gia phân tích thị trường tại Moomoo ANZ phát biểu trên Reuters rằng, thị trường dầu thô trong tuần tới sẽ tập trung vào kết quả đàm phán trong những ngày tới về cách thức bán và vận chuyển lượng dầu tồn kho của Venezuela.

Trong nước, sau đợt giảm giá lần thứ 5 liên tiếp, giá xăng dầu tuần tới có thể tăng nhẹ theo diễn biến giá thế giới. Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay (10.1) cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể tăng nhẹ.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 9.1.2026: Đảo chiều tăng hơn 3%

Giá xăng dầu hôm nay 9.1.2026: Đảo chiều tăng hơn 3%

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh hơn 3% trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa các tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt đi và đến Venezuela. Trong nước, giá các mặt hàng xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt, lần giảm thứ 5 liên tiếp.

Giá xăng dầu hôm nay 7.1.2026: Xăng trong nước giảm kỳ đầu tiên của năm mới

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu giá xăng trong nước Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận