Xu hướng giảm giá dầu ngày rõ rệt khi bất ổn tại Venezuela không khiến thị trường lo ngại biến động nguồn cung. Chuyên gia phân tích trên Reuters nhận định, còn quá sớm để đánh giá tác động của việc bắt giữ ông Maduro đối với cân bằng cung - cầu dầu mỏ. Song điều thấy rõ ràng là nguồn cung dầu sẽ đủ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026, cho dù Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có tăng sản lượng hay không.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, nhu cầu dầu toàn cầu nhiều khả năng chỉ tăng khoảng 900.000 thùng/ngày trong năm 2025, thấp hơn mức tăng trung bình lịch sử là 1,2 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, nguồn cung từ OPEC lại tăng đến 1,6 triệu thùng/ngày; nguồn cung ngoài OPEC tăng khoảng 2,4 triệu thùng/ngày, trong giai đoạn 1 năm từ quý 4/2024 - quý 4/2025. Điều này đồng nghĩa, cả hai nguồn cung ở mức cao trong năm 2026, khiến thị trường dầu mỏ có thể dư thừa tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay.

Khảo sát của Reuters trong tháng cuối năm qua cũng cho thấy, giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong năm 2026 do nguồn cung tăng, cầu suy yếu.

Trước diễn biến giá thế giới, dự báo tại kỳ điều hành chiều mai (thứ năm, ngày 8.1), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm đồng loạt, ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong năm mới. Dự báo, mức giảm dưới 500 đồng, theo đó, giá xăng RON 95-III (loại xăng phổ biến) neo ở mốc 18.000 đồng/lít.

Bộ Công thương cũng cho rằng, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính về tình trạng dư cung toàn cầu ngày càng gia tăng; bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela...