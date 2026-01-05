Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 5.1.2026: Biến động thế nào sau diễn biến tại Venezuela?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/01/2026 08:19 GMT+7

Trong bối cảnh thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau diễn biến tại Venezuela, giá dầu thế giới sáng nay tăng nhẹ. Trong nước, dự báo giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều.

Sáng 5.1, giá xăng dầu nhích nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 40 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,16%, giao dịch mức 57,41 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,28%, giao dịch sát ngưỡng 61 USD/thùng.

Giá dầu chưa có biến động nhiều sau khi Mỹ bất ngờ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rời khỏi Caracas vào cuối tuần qua. Tuy vậy, các dự báo cho thấy, giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng tăng. 

Theo số liệu của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô khoảng 303 tỉ thùng, chiếm khoảng 17% toàn cầu. Venezuela là một trong những thành viên sáng lập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng khai thác hiện chỉ ở mức rất thấp so với tiềm năng. 

Giá xăng dầu hôm nay 5.1.2026: Biến động thế nào sau diễn biến tại Venezuela?- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới biến động nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần

ẢNH: REUTERS

Trước đây, Mỹ là thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất của Venezuela. Tuy nhiên, sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn của dầu thô Venezuela trong thập niên qua. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela và thu giữ hai lô hàng hồi tháng trước, hoạt động xuất khẩu dầu của nước này đã lao dốc và gần như tê liệt hoàn toàn. Xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 12 chỉ còn khoảng 500.000 thùng/ngày, giảm một nửa so với tháng 11. 

Trong cuộc họp diễn ra hôm chủ nhật (4.1), OPEC và các đồng minh cũng đã nhất trí giữ sản lượng ổn định trong quý 1 năm nay. Trên Reuters, các phân tích cho thấy, thị trường dầu mỏ chưa ảnh hưởng đáng kể và khó có khả năng tăng mất kiểm soát. Venezuela hiện chỉ sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 0,8% sản lượng toàn cầu. Với số lượng như thế thì cho dù nguồn cung dầu của Venezuela bị cắt hoàn toàn cũng không đủ để tạo cú sốc lớn cho thị trường.

Tại kỳ điều hành giá trong nước tuần này, cập nhật dữ liệu đến sáng nay (5.1), giá xăng dầu có thể biến động nhẹ theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm. Mức tăng/giảm dưới 100 đồng/lít/kg, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.


