Giá xăng dầu hôm nay 3.1.2026: Xăng trong nước giảm tiếp trong tuần đầu năm mới?

Sáng 3.1, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,06USD, tương đương 0,10%, xuống 60,79 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,11USD, tương đương 0,19%, về 57,31 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá dầu thế giới tăng chưa tới 1%, giá xăng thành phẩm trên thị trường châu Á giảm nhẹ.

Theo Reuters, diễn biến thị trường năng lượng khá trầm lắng trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang ngay trong ngày đầu năm mới, bất chấp những nỗ lực trung gian hòa giải do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì. Cuộc xung đột giữa 2 nước đã bước sang năm thứ tư. Trong thời gian gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, mục tiêu làm suy giảm nguồn thu tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của nước này.

Giá xăng có thể giảm nhẹ vào tuần sau ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Trung Đông, căng thẳng giữa hai nhà sản xuất dầu lớn trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là Ả Rập Xê Út và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiếp tục leo thang, sau khi các chuyến bay tại sân bay Aden (Yemen) bị đình chỉ trong ngày đầu năm mới.

Trong một diễn biến khác, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép với Venezuela khi áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 4 công ty và các tàu chở dầu liên quan được cho là đang hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này.

Dù vậy, những rủi ro trên gần như chưa tạo ra biến động đáng kể đối với thị trường dầu mỏ. Chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, ông Phil Flynn nhận định trên Reuters rằng, bất chấp hàng loạt những lo ngại về địa chính trị, thị trường dầu mỏ dường như không hề biến động. Giá dầu đang ổn định trong biên độ dài hạn, nguồn cung sẽ luôn ở trạng thái dồi dào bất kể điều gì xảy ra.

Thị trường dầu thô hôm nay "ngóng" tin từ cuộc họp của OPEC+ vào ngày mai (4.1). Các dự đoán cho thấy, OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1 năm 2026.

Trong nước, cập nhật đến sáng nay, dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh giá đầu năm biến động trái chiều theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng nhẹ.