Tính chung cả năm, giá dầu Brent giảm khoảng 19%; giá dầu WTI giảm hơn 21%. Đây là mức giảm theo năm sâu nhất trong vòng 5 năm. Đáng chú ý, đây cũng là năm thứ ba liên tiếp giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đi xuống, chuỗi giảm giá dài nhất từng được ghi nhận.

Giá dầu thế giới khép lại năm 2025 với mức sụt giảm mạnh nhất trong 5 năm qua, phản ánh một năm thị trường năng lượng toàn cầu đầy biến động khi các yếu tố địa chính trị đan xen với áp lực dư cung ngày càng rõ rệt.

Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy có những tín hiệu trái chiều về cung cầu. Trong tuần trước, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,9 triệu thùng, xuống 422,9 triệu thùng, trái với dự báo giảm 867.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó. Tuy vậy, tồn kho xăng tăng mạnh 5,8 triệu thùng, lên 234,3 triệu thùng; tồn kho nhiên liệu chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 5 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo.



Giá xăng dầu tiếp tục giảm ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo cáo lượng dầu thô sụt giảm, song các phân tích đánh giá "bức tranh tổng thể" vẫn không mấy tích cực do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sau mùa lễ hội năm mới sẽ giảm trở lại. Hầu hết các dự báo đều cho rằng, thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong năm 2026 với mức chênh lệch cung - cầu dao động khoảng 2 - 4 triệu thùng mỗi ngày.

Theo các nhà phân tích, triển vọng dư cung đang là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Các dự báo cho thấy, giá dầu Brent có thể lùi về quanh mức 55 USD/thùng trong quý đầu năm 2026, trước khi phục hồi quanh mốc 60 USD/thùng trong phần còn lại của năm.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang ngóng thông tin từ cuộc họp về sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến diễn ra ngày 4.1 tới. Trong những tháng cuối năm 2025, nhóm này đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng từ quý 1 năm 2026. Các nhà phân tích cho rằng, nếu giá thực sự rơi mạnh, có thể xuống quanh mức 50 USD/thùng, OPEC+ sẽ phải cắt giảm sản lượng trở lại.

Trong nước, chiều cuối năm 31.12.2025, liên bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm nhẹ các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít; xăng RON95 giảm 89 đồng/lít; dầu diesel giảm 2 đồng/lít; dầu hỏa giảm 15 đồng/lít; dầu mazut giảm 37 đồng/kg.

Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp trong tháng cuối năm. Sau điều chỉnh, sáng 1.1.2026, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 18.438 đồng/lít; xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 17.255 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 13.345 đồng/kg.