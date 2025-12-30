Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 30.12.2025: Xăng trong nước giảm, dầu tăng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
30/12/2025 08:40 GMT+7

Giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh hơn 2% trong phiên giao dịch kết thúc lúc rạng sáng nay do căng thẳng địa chính trị leo thang. Trong nước, cập nhật dự báo cho thấy, giá xăng dầu có thể biến động trái chiều.

Sáng 30.12, đà tăng của giá xăng dầu chững lại sau khi tăng vọt lên hơn 2%, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn mất khoảng 0,5%. Trước đó, đóng phiên, giá dầu Brent tăng 1,3 USD, tương đương 2,1%, lên 61,94 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,34 USD, tương đương 2,4%, lên 58,08 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, giá dầu đi lên xuất phát từ căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ngày 29.12, Nga cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở miền Bắc nước này. Vì thế, Nga cho biết đang cân nhắc xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, phía Ukraine bác bỏ cáo buộc trên; cho rằng Nga đang tìm kiếm những lý do không chính đáng để biện minh cho các cuộc tấn công. Theo các nhà phân tích, trừ khi Nga bất ngờ nhượng bộ các yêu cầu trước đó liên quan đến lãnh thổ và bảo đảm an ninh, giá dầu có nhiều khả năng tăng tiếp trong thời gian tới.

Giá xăng có thể giảm nhẹ trong tuần này

Giá xăng có thể giảm nhẹ trong tuần này

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá dầu thế giới cũng đang hướng sự chú ý đến các diễn biến ở Trung Đông. Các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út tại khu vực này có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó, góp phần khiến giá dầu tăng còn có việc Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô bằng đường biển.

Trước những diễn biến giá thế giới, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này có thể biến động trái chiều, theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng nhẹ.

Sáng 30.12, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 30.12.2025: Xăng trong nước giảm, dầu tăng?- Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX


