Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 29.12.2025: Tiến đến tuần tăng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/12/2025 08:46 GMT+7

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch sáng đầu tuần sau khi lao dốc giảm gần 3% kết thúc phiên cuối tuần. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tuần này tăng nhẹ.

Sáng 29.12, giá xăng dầu tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 32 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ tiến 0,8%, giao dịch ngưỡng 57,2 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng tăng mức tương đương, giao dịch ngưỡng 60,72 USD/thùng.

Cả 2 hợp đồng dầu này đều giảm mạnh, khoảng 2,6 - 2,8%, trong phiên cuối tuần qua. Theo Reuters, mặc dù việc gián đoạn nguồn cung đã làm giá dầu phục hồi trong các phiên gần đây sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm, nhưng giá dầu vẫn đang ở mức thấp.

So với tháng 11, giá xăng dầu tháng 12 giảm hơn 3%.

Các phân tích chỉ ra những yếu tố địa chính trị đang hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn, song không thay đổi đáng kể do tình trạng dư cung. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 19% và 21%, do sản lượng dầu thô tăng cao làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung trong năm tới.

Giá xăng dầu hôm nay 29.12.2025: Tiến đến tuần tăng?- Ảnh 1.

Giá xăng dầu có thể tăng nhẹ trong tuần này

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Reuters, các nhà đầu tư đang theo dõi những diễn biến trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine và tác động có thể có đối với giá dầu trong tương lai. Một thỏa thuận hòa bình có thể dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành dầu mỏ của Nga.

Trong một diễn biến khác, thông tin cho thấy, Mỹ vẫn đang tập trung vào việc “cô lập” dầu mỏ của Venezuela trong ít nhất hai tháng tới. Trong bối cảnh như vậy, giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng sẽ giảm khi các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ dư cung toàn cầu.

Giá dầu thô tuần qua giảm mạnh, song giá xăng dầu thành phẩm tính bình quân nhích nhẹ. Dự báo của một số thương nhân đầu mối cập nhật đến sáng nay (29.12) cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này có thể biến động trái chiều, tăng nhẹ đồng loạt, riêng xăng sinh học E5 giảm nhẹ.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 27.12.2025: Dầu thế giới lao dốc, xăng trong nước dự báo tăng?

Giá xăng dầu hôm nay 27.12.2025: Dầu thế giới lao dốc, xăng trong nước dự báo tăng?

Giá dầu thế giới giảm hơn 2% trong phiên giao dịch cuối tuần, khi các nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ dư cung toàn cầu. Trong khi đó, dữ liệu về giá xăng dầu thành phẩm cập nhật cuối tuần cho thấy, giá xăng trong nước tuần tới có thể tăng nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 26.12.2025: Xăng trong nước giảm 3 tuần liên tiếp

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước dư cung hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận