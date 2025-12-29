Giá xăng dầu hôm nay 29.12.2025: Tiến đến tuần tăng?

Sáng 29.12, giá xăng dầu tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 32 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ tiến 0,8%, giao dịch ngưỡng 57,2 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng tăng mức tương đương, giao dịch ngưỡng 60,72 USD/thùng.

Cả 2 hợp đồng dầu này đều giảm mạnh, khoảng 2,6 - 2,8%, trong phiên cuối tuần qua. Theo Reuters, mặc dù việc gián đoạn nguồn cung đã làm giá dầu phục hồi trong các phiên gần đây sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm, nhưng giá dầu vẫn đang ở mức thấp.

So với tháng 11, giá xăng dầu tháng 12 giảm hơn 3%.

Các phân tích chỉ ra những yếu tố địa chính trị đang hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn, song không thay đổi đáng kể do tình trạng dư cung. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 19% và 21%, do sản lượng dầu thô tăng cao làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung trong năm tới.

Giá xăng dầu có thể tăng nhẹ trong tuần này ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Reuters, các nhà đầu tư đang theo dõi những diễn biến trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine và tác động có thể có đối với giá dầu trong tương lai. Một thỏa thuận hòa bình có thể dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành dầu mỏ của Nga.

Trong một diễn biến khác, thông tin cho thấy, Mỹ vẫn đang tập trung vào việc “cô lập” dầu mỏ của Venezuela trong ít nhất hai tháng tới. Trong bối cảnh như vậy, giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng sẽ giảm khi các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ dư cung toàn cầu.

Giá dầu thô tuần qua giảm mạnh, song giá xăng dầu thành phẩm tính bình quân nhích nhẹ. Dự báo của một số thương nhân đầu mối cập nhật đến sáng nay (29.12) cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này có thể biến động trái chiều, tăng nhẹ đồng loạt, riêng xăng sinh học E5 giảm nhẹ.