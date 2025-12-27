Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 27.12.2025: Dầu thế giới lao dốc, xăng trong nước dự báo tăng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/12/2025 08:33 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm hơn 2% trong phiên giao dịch cuối tuần, khi các nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ dư cung toàn cầu. Trong khi đó, dữ liệu về giá xăng dầu thành phẩm cập nhật cuối tuần cho thấy, giá xăng trong nước tuần tới có thể tăng nhẹ.

Sáng 27.12, giá xăng dầu giảm mạnh, đóng phiên cuối tuần, giá dầu thô WTI ở mức 56,93 USD/thùng, giảm 1,42 USD/thùng, tương ứng giảm 2,43%; dầu Brent ở mức 60,89 USD/thùng, giảm 1,35 USD/thùng, tương ứng 2,17%.

Giá dầu thế giới đang hướng tới mức giảm mạnh nhất theo năm kể từ 2020. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 19% và 21%. Lý do được chỉ ra vì sản lượng dầu thô tăng cao, đẩy lo ngại dư cung trong năm tới ngày càng cao.

Các nhà phân tích cho rằng, các yếu tố địa chính trị đã hỗ trợ giá trong ngắn hạn, nhưng không làm thay đổi đáng kể ảnh hưởng của tình trạng dư cung. Báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) vừa công bố cho thấy, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ vượt nhu cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 27.12.2025: Dầu thế giới lao dốc, xăng trong nước dự báo tăng?- Ảnh 1.

Giá xăng dầu tuần tới có thể đảo chiều tăng trở lại

ẢNH: TN

Bên cạnh đó, diễn biến tiến đến thỏa thuận hòa bình cho Nga - Ukraine cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Một thỏa thuận hòa bình có thể giúp việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành dầu mỏ của Nga, theo đó, tình trạng dư cung càng tăng, hỗ trợ giá dầu có thể giảm tiếp.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới đang chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu về triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraina; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… 

Trong khi đó, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường tuần qua cho thấy tăng nhẹ. Sáng 27.12, một số thương nhân đầu mối xăng dầu dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ đảo chiều tăng sau 3 phiên điều hành giá liên tục giảm.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 26.12.2025: Xăng trong nước giảm 3 tuần liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 26.12.2025: Xăng trong nước giảm 3 tuần liên tiếp

Giá dầu thô thế giới tăng nhẹ sau lễ Giáng sinh, còn giá thị trường thành phẩm giữ đà giảm. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm tuần thứ 3 liên tục trong tháng cuối năm.

Giá xăng dầu hôm nay 25.12.2025: Xăng chiều nay giảm về mốc 18.000 đồng một lít?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước xăng dầu hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận