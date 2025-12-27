Giá xăng dầu hôm nay 27.12.2025: Dầu thế giới lao dốc, xăng trong nước dự báo tăng?

Sáng 27.12, giá xăng dầu giảm mạnh, đóng phiên cuối tuần, giá dầu thô WTI ở mức 56,93 USD/thùng, giảm 1,42 USD/thùng, tương ứng giảm 2,43%; dầu Brent ở mức 60,89 USD/thùng, giảm 1,35 USD/thùng, tương ứng 2,17%.

Giá dầu thế giới đang hướng tới mức giảm mạnh nhất theo năm kể từ 2020. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 19% và 21%. Lý do được chỉ ra vì sản lượng dầu thô tăng cao, đẩy lo ngại dư cung trong năm tới ngày càng cao.

Các nhà phân tích cho rằng, các yếu tố địa chính trị đã hỗ trợ giá trong ngắn hạn, nhưng không làm thay đổi đáng kể ảnh hưởng của tình trạng dư cung. Báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) vừa công bố cho thấy, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ vượt nhu cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu tuần tới có thể đảo chiều tăng trở lại ẢNH: TN

Bên cạnh đó, diễn biến tiến đến thỏa thuận hòa bình cho Nga - Ukraine cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Một thỏa thuận hòa bình có thể giúp việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành dầu mỏ của Nga, theo đó, tình trạng dư cung càng tăng, hỗ trợ giá dầu có thể giảm tiếp.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới đang chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu về triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraina; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau…

Trong khi đó, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường tuần qua cho thấy tăng nhẹ. Sáng 27.12, một số thương nhân đầu mối xăng dầu dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ đảo chiều tăng sau 3 phiên điều hành giá liên tục giảm.