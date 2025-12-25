Giá xăng dầu hôm nay 25.12.2025: Xăng chiều nay giảm về mốc 18.000 đồng một lít?

Sáng 25.12, giá xăng dầu giữ đà giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,14 USD/thùng, tương đương 0,2%, xuống 62,24 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,03 USD/thùng, tương đương 0,05%, xuống 58,29 USD/thùng.

Trong vòng gần 10 ngày qua, cả hai loại dầu chuẩn đều đã tăng giá khoảng 6%, thời điểm giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù thị trường ghi nhận một số tín hiệu khởi sắc từ tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý 3 tăng vượt dự báo, tiêu dùng phục hồi mạnh mẽ; nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột địa chính trị... Tuy vậy, ghi nhận trên thị trường cho thấy, giá dầu có xu hướng giữ mức thấp, dao động quanh mốc 60 USD/thùng.

Giá xăng có thể giảm tiếp từ chiều nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong năm nay, giá cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm mạnh khoảng 16 - 18%, mức giảm sâu nhất kể từ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ. Dự báo năm tới cung vượt cầu đang đẩy giá dầu giảm.

Diễn biến trên thị trường thế giới đẩy dự báo giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay giảm đều, trừ dầu mazut. Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng chiều nay sẽ giảm mạnh 3,7 - 4,1%, tương đương giảm từ 720 - 810 đồng/lít, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 18.525 đồng/lít và xăng RON 95-III về mức 18.814 đồng/lít. Các mặt hàng dầu biến động trái chiều theo hướng dầu diesel và dầu hỏa giảm khoảng 210 - 220 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut tăng khoảng 220 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, xăng về mốc 18.000 đồng/lít từ chiều nay.