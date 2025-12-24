Giá xăng dầu hôm nay 24.12.2025: Giữ đà tăng, xăng trong nước được điều chỉnh thế nào?

Sáng 24.12, giá dầu tăng nhẹ hơn 0,5%, dầu Brent tăng 0,31 USD/thùng, lên 62,38 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,37 USD/thùng lên 58,38 USD/thùng.



Thị trường đang đối diện 2 nỗi lo là gián đoạn nguồn cung và nhu cầu có xu hướng tăng. Rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela càng tăng khi hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại Venezuela đã chậm lại bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu của Nga càng tăng khi các đợt tấn công mới của Nga vào thành phố cảng Ukraine gây hư hại cho các cơ sở cảng và một con tàu. Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại hai tàu, hai cầu cảng và gây ra hỏa hoạn tại một ngôi làng nhỏ của Nga.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng trong khi dự báo giá trong nước sẽ giảm ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, GDP quý 3 của Mỹ vừa được công bố hôm qua (23.12) cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự đoán nhờ chi tiêu mạnh mẽ.

Trong khi đó, tại thị trường châu Á, giá xăng dầu thành phẩm có tăng nhẹ, xong tính cả tuần, xu hướng chung là giảm. Sáng 24.12, một số thương nhân đầu mối trong nước dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (25.12) sẽ giảm đồng loạt. Mức giảm ước tính từ 230 - 620 đồng/lít. Trong đó, giá xăng có mức giảm cao hơn giá các loại dầu. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Sáng 24.12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 phổ biến như sau: