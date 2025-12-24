Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 24.12.2025: Giữ đà tăng, xăng trong nước được điều chỉnh thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
24/12/2025 09:18 GMT+7

Dự báo giá xăng trong nước sẽ giảm đồng loạt. Theo các thương nhân, giá xăng dầu đang chịu ảnh hưởng từ nguồn cung thế giới.

Sáng 24.12, giá dầu tăng nhẹ hơn 0,5%, dầu Brent tăng 0,31 USD/thùng, lên 62,38 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,37 USD/thùng lên 58,38 USD/thùng.

Thị trường đang đối diện 2 nỗi lo là gián đoạn nguồn cung và nhu cầu có xu hướng tăng. Rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela càng tăng khi hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại Venezuela đã chậm lại bởi lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu của Nga càng tăng khi các đợt tấn công mới của Nga vào thành phố cảng Ukraine gây hư hại cho các cơ sở cảng và một con tàu. Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại hai tàu, hai cầu cảng và gây ra hỏa hoạn tại một ngôi làng nhỏ của Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 24.12.2025: Giữ đà tăng, xăng trong nước được điều chỉnh thế nào?- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng trong khi dự báo giá trong nước sẽ giảm

ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, GDP quý 3 của Mỹ vừa được công bố hôm qua (23.12) cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự đoán nhờ chi tiêu mạnh mẽ. 

Trong khi đó, tại thị trường châu Á, giá xăng dầu thành phẩm có tăng nhẹ, xong tính cả tuần, xu hướng chung là giảm. Sáng 24.12, một số thương nhân đầu mối trong nước dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (25.12) sẽ giảm đồng loạt. Mức giảm ước tính từ 230 - 620 đồng/lít. Trong đó, giá xăng có mức giảm cao hơn giá các loại dầu. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Sáng 24.12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 phổ biến như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 24.12.2025: Giữ đà tăng, xăng trong nước được điều chỉnh thế nào?- Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX

 

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 23.12.2025: Bật tăng mạnh 3%

Giá xăng dầu hôm nay 23.12.2025: Bật tăng mạnh 3%

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, cho thấy thị trường cảm nhận được độ rủi ro gián đoạn nguồn cung khi xung đột địa chính trị leo thang. Trong nước, cập nhật dự báo đến sáng nay, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh tuần này vẫn có thể giảm nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 22.12.2025: Giữ đà tăng

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước xăng dầu hôm nay Nga - Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận