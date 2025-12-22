Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 22.12.2025: Giữ đà tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/12/2025 08:32 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng; diễn biến thị trường cho thấy, nhiên liệu thế giới hướng đến tuần tăng giá.

Sáng 22.12, giá xăng dầu đồng loạt tăng chưa tới 1%. Ghi nhận lúc 7 giờ 20 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ nhích 38 cent, giao dịch ngưỡng 56,9 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu thêm 41 cent, giao dịch ngưỡng 60,88 USD/thùng.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, cùng với những diễn biến mới từ Venezuela liên quan đến dự kiến phong tỏa tàu dầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang khiến giá dầu giữ được đà tăng nhẹ. Đặc biệt, các mặt hàng đang duy trì trên mức đáy được thiết lập vào đầu tuần trước.

Giá xăng dầu hôm nay 22.12.2025: Giữ đà tăng do rủi ro địa chính trị leo thang- Ảnh 1.

Dầu thô thế giới hướng đến tuần tăng trong khi dự báo trong nước giảm do giá tuần qua giảm

ẢNH: REUTERS

Ngoài căng thẳng Nga - Ukraine, Venezuela cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Một số phân tích cho thấy, các vụ bắt tàu chở dầu Venezuela của Mỹ không khiến giá dầu tại tại Mỹ tăng. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc Mỹ chuyển hướng tập trung vào các tàu chở dầu sẽ làm gia tăng rủi ro địa chính trị và gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh thu xuất khẩu dầu của Venezuela.

Sản lượng dầu từ Venezuela chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu. Mặc cho những đòn trừng phạt từ phía Mỹ, các lô hàng không thuộc diện trừng phạt vẫn rời cảng nước này sang Trung Quốc. Tuy vậy, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. 

Trong bối cảnh trên, giá dầu thế giới tuần này được dự báo nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng hơn là giảm. 

Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước tuần này được dự báo tiếp tục giảm do giá tuần qua giảm. Các dự báo cập nhật đến sáng nay (22.12) cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần này có thể giảm tiếp, mức giảm ước tính dưới 700 đồng/lít.

