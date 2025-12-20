Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 20.12.2025: Leo lên mốc 60 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/12/2025 10:28 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng hơn 1% khi thị trường đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung cao. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,65 USD, tương đương 1,1%, lên 60,47 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,51 USD, tương đương 0,9%, lên 56,66 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu chuẩn toàn cầu Brent đã lên vượt mốc 60 USD/thùng. Tuy tăng nhưng tính chung cả tuần, cả hai loại dầu này vẫn giảm khoảng 1%. Tuần trước, dầu Brent và dầu WTI đã mất gần 4%.

Theo Reuters, trên thị trường năng lượng khác, giá xăng giao kỳ hạn tại Mỹ gần đây rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Điều này khiến chênh lệch giá xăng và dầu thô xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 20.12.2025: Leo lên mốc 60 USD/thùng- Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp tại kỳ điều hành giá tuần tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường dầu đang ghi nhận mức phục hồi tạm thời trong lúc chờ thêm tín hiệu từ tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine cũng như các thông tin mới liên quan đến lệnh phong tỏa tàu chở dầu Venezuela do Mỹ đề xuất.

Không chỉ tấn công vào những khu vực sản xuất dầu của Nga bằng máy bay không người lái, mới đây, Ukraine lần đầu tiên tấn công một tàu chở dầu lớn của Nga trên Địa Trung Hải bằng máy bay không người lái. Diễn biến này đẩy lo ngại gián đoạn nguồn cung càng tăng.

Xung đột địa chính trị khiến thị trường dầu thô có tuần biến động liên tục và xu hướng giảm nhiều hơn tăng, bất chấp những lo ngại về nguồn cung.

Sáng 20.12, một số thương nhân đầu mối xăng dầu dự báo, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể giảm mạnh do giá nhiên liệu giảm liên tục trong 2 tuần qua.

Hiện giá xăng dầu trong nước đang phổ biến dưới mốc 20.000 đồng/lít, nếu giảm nữa, xăng có thể về mốc 19.000 đồng/lít.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 19.12.2025: Lao dốc về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 19.12.2025: Lao dốc về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới nhích nhẹ trong bối cảnh nguồn cung có thể bị thắt chặt do các lệnh trừng phạt bổ sung với dầu Nga của Mỹ. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh giảm mạnh, kéo giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu xăng trong nước giá dầu thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận