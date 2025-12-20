Giá xăng dầu hôm nay 20.12.2025: Leo lên mốc 60 USD/thùng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,65 USD, tương đương 1,1%, lên 60,47 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,51 USD, tương đương 0,9%, lên 56,66 USD/thùng.



Như vậy, giá dầu chuẩn toàn cầu Brent đã lên vượt mốc 60 USD/thùng. Tuy tăng nhưng tính chung cả tuần, cả hai loại dầu này vẫn giảm khoảng 1%. Tuần trước, dầu Brent và dầu WTI đã mất gần 4%.

Theo Reuters, trên thị trường năng lượng khác, giá xăng giao kỳ hạn tại Mỹ gần đây rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Điều này khiến chênh lệch giá xăng và dầu thô xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua.

Giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp tại kỳ điều hành giá tuần tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường dầu đang ghi nhận mức phục hồi tạm thời trong lúc chờ thêm tín hiệu từ tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine cũng như các thông tin mới liên quan đến lệnh phong tỏa tàu chở dầu Venezuela do Mỹ đề xuất.

Không chỉ tấn công vào những khu vực sản xuất dầu của Nga bằng máy bay không người lái, mới đây, Ukraine lần đầu tiên tấn công một tàu chở dầu lớn của Nga trên Địa Trung Hải bằng máy bay không người lái. Diễn biến này đẩy lo ngại gián đoạn nguồn cung càng tăng.

Xung đột địa chính trị khiến thị trường dầu thô có tuần biến động liên tục và xu hướng giảm nhiều hơn tăng, bất chấp những lo ngại về nguồn cung.

Sáng 20.12, một số thương nhân đầu mối xăng dầu dự báo, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể giảm mạnh do giá nhiên liệu giảm liên tục trong 2 tuần qua.

Hiện giá xăng dầu trong nước đang phổ biến dưới mốc 20.000 đồng/lít, nếu giảm nữa, xăng có thể về mốc 19.000 đồng/lít.