Tuy tăng song giá dầu chuẩn Brent vẫn giao dịch dưới mốc 60 USD/thùng cho dù có một số lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Theo Bloomberg, Mỹ đang chuẩn bị một lệnh trừng phạt mới nhằm vào mảng năng lượng của Nga, nếu Nga không đồng ý với thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Bên cạnh đó, lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu của Venezuela do Mỹ áp vẫn còn kéo dài, khiến sản lượng dầu tại nước này có thể phải bị cắt giảm, do xuất khẩu ngày càng khó khăn.

Ước tính lệnh phong tỏa dầu Venezuela có thể ảnh hưởng tới khoảng 600.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày, chủ yếu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng 160.000 thùng/ngày xuất khẩu sang Mỹ nhiều khả năng vẫn được duy trì từ các tàu chở dầu của Chevron theo giấy phép đã được chính phủ Mỹ cấp trước đó. Bên cạnh đó, Venezuela đã cho phép hai tàu chở dầu cỡ lớn không thuộc diện trừng phạt khởi hành sang Trung Quốc.

Giá xăng đồng loạt về dưới mốc 20.000 đồng/lít từ chiều 18.12 ẢNH: Đ.N.T

Trong diễn biến khác, thông tin cho thấy, Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và tổ chức của Nga, bao gồm các công ty dầu khí Tatneft và Russneft.

Những diễn biến trên khiến các nhà phân tích bày tỏ lo ngại trong dài hạn, nguồn cung có thể bị ảnh hưởng.

Trong nước, chiều hôm qua (18.12), liên bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm đồng loạt giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít; xăng RON95 giảm 462 đồng/lít; dầu diesel giảm 678 đồng/lít; dầu hỏa giảm 704 đồng/lít; dầu mazut giảm 233 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 19.12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 19.239 đồng/lít; xăng RON 95-III không cao hơn 19.620 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 17.476 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.937 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 17.937 đồng/lít.

Việc giá xăng dầu giảm liên tục trong tháng cuối năm được đánh giá tín hiệu tốt để giá cả hàng hóa được giữ ổn định trong mùa mua sắm cuối năm.