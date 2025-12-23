Giá xăng dầu hôm nay 23.12.2025: Bật tăng mạnh 3%

Sáng 23.12, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,6 USD/thùng, tương đương 2,7%, lên 62,07 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,49 USD/thùng, tương đương 2,6%, lên 58,01 USD/thùng.

Các nhà phân tích đánh giá rủi ro gián đoạn xuất khẩu dầu của Venezuela khá cao do lệnh cấm vận của Mỹ. Dầu thô Venezuela chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu và phần lớn được Trung Quốc mua. Trong thực tế, Mỹ từng chặn tàu chở dầu của nước này khi tàu đang trên đường sang Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Venezuela vào ngày 20.12.

Giá dầu thế giới bật tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, giá dầu đang được hỗ trợ tăng bởi thông tin từ biển Đen. Theo Reuters, Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định, giá dầu tăng còn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào tàu thuyền của Nga tại một cảng ở biển Đen. Cuộc tấn công gần đây nhất bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại hai tàu, hai cầu cảng và gây ra hỏa hoạn tại một ngôi làng ven biển Đen, khu vực thuộc Nga. Thực tế, khu vực biển Đen có vai trò sống còn đối với xuất khẩu năng lượng của Nga.

Các nhà phân tích dự đoán giá dầu sẽ biến động trong tuần này một phần do khối lượng giao dịch giảm vì rơi vào kỳ nghỉ lễ cuối tuần và sự bế tắc kéo dài giữa các cuộc xung đột.

Trong nước, sáng 23.12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường theo công bố của Petrolimex như sau:

Các dự báo cập nhật đến sáng nay cho thấy, tại kỳ điều hành giá chiều 25.12, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể biến động trái chiều. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu giảm từ 300 - 600 đồng/lit, trừ giá dầu mazut tăng nhẹ.