Giá xăng dầu hôm nay 26.12.2025: Xăng trong nước giảm 3 tuần liên tiếp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/12/2025 08:58 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tăng nhẹ sau lễ Giáng sinh, còn giá thị trường thành phẩm giữ đà giảm. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm tuần thứ 3 liên tục trong tháng cuối năm.

Sáng 26.12, giá xăng dầu tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 38 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều tăng nhẹ, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 61,84 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 58,49 USD/thùng.

Ngày 25.12, thị trường Mỹ đóng cửa và không có báo cáo nào về thị trường dầu mỏ toàn cầu trong ngày. Do trùng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng lùi lịch công bố số liệu về nhiên liệu dự trữ chính thức của Mỹ sang ngày 29.12.

Các phân tích cho thấy thị trường dầu mỏ trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới với nhiều khả năng sẽ biến động mạnh do những diễn biến mới liên quan tới lệnh phong tỏa đối với Venezuela. Sau khi bắt giữ siêu tàu chở gần 2 triệu thùng dầu của Venezuela, Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào hai tàu khác trong cuối tuần qua. Hiện, có hơn một chục tàu chở dầu đang chờ hướng dẫn mới tại Venezuela sau các động thái phong tỏa này của Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay 26.12.2025: Xăng trong nước giảm 3 tuần liên tiếp- Ảnh 1.

Xăng trong nước giảm 3 tuần liên tục trong tháng cuối năm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc gián đoạn xuất khẩu dầu từ Venezuela có thể đẩy giá dầu tăng trở lại trong ngắn hạn. Trong 10 ngày qua, mặc dù giá dầu đã hồi phục khoảng 6%, song so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu giảm đến 14 - 16% - mức giảm hằng năm mạnh nhất kể từ năm 2020, khi đại dịch Covid-19 làm tê liệt nhu cầu nhiên liệu toàn cầu do lo ngại nguồn cung sẽ vượt quá nhu cầu trong năm 2026.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt, phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tháng. Chiều hôm qua 25.12, liên bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ trong nước. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 523 đồng/lít; xăng RON95 giảm 614 đồng/lít; dầu diesel giảm 219 đồng/lít; dầu hỏa giảm 228 đồng/lít; dầu mazut tăng 222 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 26.12, giá xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.716 đồng/lít; xăng RON 95-III không cao hơn 19.006 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 17.257 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.709 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, cho thấy thị trường cảm nhận được độ rủi ro gián đoạn nguồn cung khi xung đột địa chính trị leo thang. Trong nước, cập nhật dự báo đến sáng nay, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh tuần này vẫn có thể giảm nhẹ.

