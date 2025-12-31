Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 31.12.2025: Xăng giảm chiều cuối năm

Nguyên Nga
31/12/2025 08:46 GMT+7

Do ngày mai (1.1.2026) là bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nên giá xăng trong nước sẽ được điều chỉnh trước 1 ngày, tức vào chiều nay (31.1). Theo diễn biến giá thế giới, giá xăng trong nước có kỳ giảm nhẹ trong chiều cuối năm.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), theo quy định chiều thứ năm hàng tuần là đến kỳ điều hành giá xăng dầu. Tuy nhiên, năm nay, ngày 1.1.2026 rơi vào vào nghị Tết Dương lịch. Do đó, Bộ Công thương sẽ dời kỳ điều hành giá xăng dầu sớm hơn một ngày, ngày làm việc cuối cùng của năm 2025  - 31.12.2025.

Quy định này có trong Nghị định 80 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á đến sáng nay cho thấy, giá xăng dầu trong nước chiều này có xu hướng giảm nhẹ đồng loạt. Trong đó, mức giảm đối với các mặt hàng xăng cao nhất chưa tới 300 đồng/lít, mức giảm đối với các mặt hàng dầu (trừ dầu diesel) chưa tới 50 đồng/lít. Riêng dầu diesel được dự báo tăng nhẹ hoặc đi ngang.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước có kỳ giảm giá thứ 4 liên tục trong tháng cuối năm 2025.

Giá xăng dầu hôm nay 31.12.2025: Xăng giảm chiều cuối năm- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới biến động nhẹ, xăng trong nước được dự báo giảm tiếp từ chiều nay 31.12

ẢNH: REUTERS

Trên thế giới, sáng 31.12, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 0,19 USD, tương đương 0,31%, xuống 61,30 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,16 USD, tương đương 0,28%, xuống 57,92 USD/thùng.

Như vậy, không ngoài dự báo, giá dầu biến động tăng giảm liên tục tính từ đầu tuần đến nay, tuy nhiên, mức biến động không quá cao. Diễn biến mới nhất liên quan xung đột giữa Nga và Ukraine và khu vực Trung Đông đang khiến giá dầu mỏ biến động khó dự đoán. Điều mà các nhà phân tích có thể cảnh báo là nguy cơ phí bảo hiểm rủi ro quay trở lại thị trường dầu mỏ, qua đó giữ giá ở mức không xác định.

Tại Mỹ, các phân tích cho thấy, giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc Mỹ tiếp tục phong tỏa dầu mỏ của Venezuela và việc tạm ngừng xuất khẩu dầu hỗn hợp Caspian CPC do thời tiết xấu.

Tuy vậy, bất chấp những lo ngại mới về khả năng gián đoạn nguồn cung, các nhà phân tích nhận định, thị trường toàn cầu dư cung vẫn tồn tại và điều này có thể gây áp lực giảm lên giá dầu trong quý đầu năm mới. 

