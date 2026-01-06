Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 6.1.2026: Trong nước sẽ giảm đồng loạt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/01/2026 09:16 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng khoảng 1 USD/thùng khi giới đầu tư đánh giá nguồn cung dầu từ Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới - có thể bị ảnh hưởng trong giai đoạn dầu. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm đồng loạt từ chiều mai (7.1).

Sáng 6.1, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 1,01 USD, tương đương 1,66%, lên 61,76 USD/thùng; dầu WTI cũng tăng 1 USD, tương đương 1,74%, lên 58,32 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch kết thúc lúc rạng sáng nay, cả hai loại dầu đã bật tăng hơn 1 USD sau khi giảm mạnh trước đó, khi thị trường đón nhận thông tin về việc Mỹ kiểm soát quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) này. Venezuela hiện vẫn chịu lệnh cấm vận xuất khẩu dầu của Mỹ và điều chưa rõ là dòng chảy dầu từ Venezuela sẽ thay đổi thế nào.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không tham vấn các tập đoàn dầu khí lớn như Exxon Mobil, ConocoPhillips hay Chevron trước hoặc ngay sau khi Mỹ bắt giữ ông Maduro. Tuy nhiên, các cuộc gặp với doanh nghiệp dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Giá xăng dầu hôm nay 6.1.2026: Trong nước giảm đồng loạt- Ảnh 1.

Giá dầu bật tăng hơn 1% sau bất ổn tại Venezuela

ẢNH: REUTERS

Sản lượng dầu của Venezuela đã sụt giảm mạnh trong nhiều thập kỷ qua do quản lý yếu và thiếu vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt sau khi nước này quốc hữu hóa ngành dầu khí từ những năm 2000. Năm ngoái, sản lượng trung bình của Venezuela chỉ đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày, chiếm chỉ gần 1% tổng sản lượng toàn cầu, trong khi trữ lượng dầu tại đây chiếm khoảng 17% dầu toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, OPEC và các đồng minh đã quyết định giữ nguyên mức sản lượng trong quý 1/2026 tại cuộc họp ngày 4.1 vừa qua.

Dù các rủi ro về gián đoạn nguồn cung là có thật nhưng song thực tế lưu lượng xuất khẩu thô trên toàn cầu vẫn được duy trì ổn định sau bất ổn tại Venezuela. Sáng 6.1, một số thương nhân đầu mối xăng dầu dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể giảm đồng loạt tại kỳ điều hành giá chiều mai (7.1). Mức giảm ước tính từ 100 - 400 đồng/lít/kg.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 5.1.2026: Biến động thế nào sau diễn biến tại Venezuela?

Giá xăng dầu hôm nay 5.1.2026: Biến động thế nào sau diễn biến tại Venezuela?

Trong bối cảnh thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau diễn biến tại Venezuela, giá dầu thế giới sáng nay tăng nhẹ. Trong nước, dự báo giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều.

Giá xăng dầu hôm nay 3.1.2026: Xăng trong nước giảm tiếp trong tuần đầu năm mới?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu xăng dầu trong nước Giá dầu OPEC Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận