Sáng 10.6, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 2,8 USD, tương đương 3%, về 91,45 USD/thùng; giá dầu WTI cũng giảm hơn 3 USD, tương đương 3,4%, xuống 88,2 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 17.4 và của dầu WTI kể từ ngày 29.5.



Theo các nhà phân tích, giá dầu đang chịu áp lực giảm khi căng thẳng giữa Israel và Iran hạ nhiệt sau khi hai bên thông báo ngừng bắn; những phát biểu của Tổng thống Donald Trump về khả năng cuộc chiến với Iran có thể sẽ kết thúc trong vài ngày tới, khi các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối, cũng đang hỗ trợ giá giảm khi thị trường tin rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu sẽ hạ nhiệt.

Trong khi đó, phần lớn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn còn bị hạn chế, trong khi đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn thế giới trước khi nổ ra các cuộc xung đột.

Giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực ẢNH: Đ.N.T

Tuy vậy, thông tin cho thấy, lưu lượng tàu qua vùng Vịnh và lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang tăng trở lại, dù Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng.



Trong diễn biến khác, một yếu tố khác gây sức ép lên giá dầu là sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu tại Trung Quốc. Trong tháng 5, lượng dầu thô nhập khẩu của nước này giảm đến 29% - mức thấp nhất trong 8 năm, làm gia tăng lo ngại về triển vọng của thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Trong nước, cập nhật giá thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, xăng dầu tại kỳ điều hành giá tuần này có thể giảm nhẹ. Mức giảm dưới 500 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành giá trước (ngày 4.6), giá xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó giá xăng giảm gần 1.500 đồng/lít, còn dầu diesel giảm gần 800 đồng/lít.



