Giá xăng dầu hôm nay 9.6.2026: Giữ đà tăng, xăng trong nước được điều chỉnh thế nào?

Sáng 9.6, giá xăng dầu giữ đà tăng, đóng phiên giao dịch đầu tuần, dầu Brent tăng 1,16 USD, tương đương 1,3%, lên 94,25 USD/thùng; dầu WTI tăng 76 cent, tương đương 0,8%, lên 91,30 USD/thùng.

Trong phiên, có thời điểm giá dầu đã tăng hơn 5% do thị trường lo ngại căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel và Iran "ngay lập tức" ngừng nổ súng đã hỗ trợ giá dầu hạ nhiệt.

Cuộc xung đột kéo dài hơn 100 ngày qua tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh. So với thời điểm trước khi xung đột nổ ra, dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng hơn 31%, còn dầu WTI tăng khoảng 37%. Trong tháng 4, giá dầu Brent đã có lúc vượt mức 126 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng, các cuộc tấn công khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể bị hạn chế trong thời gian dài hơn dự kiến. Điều tích cực nhất lúc này là một thỏa thuận tạm thời giúp giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu, nhằm duy trì sự ổn định trong ngắn hạn, trước khi cần nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề lớn hơn.

Xăng trong nước đang được bán giá thấp nhất so với nhiều nước trong khu vực ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày 8.6, có thông tin cho biết, eo biển Hormuz vẫn sẽ mở cửa, nhưng việc lưu thông sẽ phải tuân theo các điều kiện do Iran và Oman đặt ra, bao gồm cả việc thu phí. Bất luận thế nào, việc nới lỏng cho các phương tiện qua eo biển Homuz thuận tiện hơn sẽ giúp giải bài toán thiếu hụt nguồn cung, qua đó giúp giá dầu hạ nhiệt.

Trong diễn biến khác, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vừa có thông báo sẽ nâng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 7 tới - đánh dấu lần tăng sản lượng thứ 4 liên tiếp trong 4 tháng qua của nhóm này. Tuy vậy, các phân tích không bày tỏ sự lạc quan trước thông tin trên, bởi phần lớn các nước trong liên minh này hiện không đủ khả năng tăng sản lượng lên mức cam kết.

Trong nước, diễn biến giá thế giới cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này (11.6) có thể tăng nhẹ, dưới 300 đồng/lít. Trong khi đó, chiết khấu bán lẻ xăng dầu hôm nay vẫn ở mức thấp, từ 50 - 250 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu hôm nay (9.6) do Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 cụ thể như sau: