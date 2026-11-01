Giá xăng dầu hôm nay 1.11: Giá xăng giảm mạnh

Bảng giá xăng dầu mới nhất được Bộ Công thương công bố trong đêm 31.10 và yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng ngay trên thị trường từ 0 giờ ngày 1.11.

Giá xăng giảm mạnh sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% ẢNH: PHAN HẬU

Trong ngày 31.10 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.11 đến hết ngày 31.3.2027.

Theo đó, Bộ Công thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau.

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng Việt Nam duy trì ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới, trong khu vực. Cụ thể, giá xăng Thái Lan là 32.550 đồng/lít; tại Campuchia là 32.010 đồng/lít; tại Lào 48.276 đồng/lít; Trung Quốc là 36.125 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng Việt Nam chỉ có 24.159 đồng/lít.

Giá dầu hôm nay 1.11 trên thị trường vẫn giữ nguyên theo quyết định điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính ngày 29.10. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.