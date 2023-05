Giá xăng dầu hôm nay 11.5.2023: Xăng giảm về mức thấp nhất trong hơn 1,5 năm qua?

Chiều nay (11.5), theo quy định, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu mới. Với những diễn biến của giá xăng dầu thế giới trong hơn tuần qua, giá xăng dầu trong nước dự kiến sẽ có lần giảm liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay dự báo giảm tiếp ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam, cập nhật giá nhập khẩu đến ngày 8.5 và tính toán cho thấy, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 980 đồng/lít, còn giá RON 95 giảm 1.190 đồng/lít, dầu diesel giảm 730 đồng/lít, dầu hỏa có khả năng giảm 660 đồng/lít và dầu mazut giảm 940 đồng/kg. Mức giảm này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh các loại phí, nếu có.

Nếu đúng như dự đoán, xăng sẽ có lần giảm giá thứ 6 trong năm nay. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu có thể về mức thấp nhất trong 20 tháng qua. Ngày 10.9.2021, giá xăng E5 RON92 20.143 đồng/lít, xăng RON95 21.397 đồng/lít. Đến sáng nay (11.5), giá bán lẻ xăng dầu trong nước phổ biến như sau: xăng RON95 22.320 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.430 đồng/lít, dầu diesel 18.250 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu; đồng thời trích lập Quỹ bình ổn giá 500 đồng/lít với các loại xăng E5 và RON95, trích lập 300 đồng/lít với các mặt hàng dầu.

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh, mức chiết khấu của các doanh nghiệp đầu mối tư nhân luôn tốt hơn so với các doanh nghiệp đầu mối nhà nước. Ngày 11.5, chiết khấu của PetroTimes tại khu vực miền Bắc cho thấy, dầu diesel lấy tại kho Petec, Hải Linh, Cái Lân là 1.500 đồng/lít, xăng lấy tại kho Petec, Đình Vũ 1.500 đồng/lít.

Trên thế giới, giá dầu Brent giao tháng 7 hôm nay (11.5) giảm 1,03 USD, tương đương 1,3%, xuống mức 76,41 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,15 USD, tương đương 1,6%, xuống mức 72,56 USD/thùng.

Reuters đưa tin, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 4, cao hơn so với mức tăng chỉ 0,1% trong tháng 3. Lý do chi phí nhiên liệu và giá thuê nhà tăng, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Điều này làm tăng lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mức lãi suất cao hơn. Trong khi đó, dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng mạnh so với dự báo dấy lên lo ngại nhu cầu đang sụt giảm, đẩy giá dầu trượt dốc. Tuy vậy, các nhà phân tích nhận định đà giảm của giá dầu thô sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu xăng sớm tăng trở lại do nước Mỹ chuẩn bị bắt đầu mùa lái xe mùa hè.