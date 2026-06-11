Giá xăng dầu hôm nay 11.6.2026: Thế giới tăng, trong nước chiều nay thế nào?

Sáng 11.6, giá dầu tăng khoảng 2%, dầu Brent tăng 1,65 USD lên mức 93,1 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 1,83 USD, lên mức 90 USD/thùng.



Trong phiên, có thời điểm cả 2 loại dầu chuẩn này đều tăng khoảng 3 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục bị tấn công sau cuộc đấu pháo qua lại trong đêm. Tuy nhiên, đà tăng đã thu hẹp khi có thông tin quân đội Mỹ đã bí mật hộ tống các tàu chở hơn 100 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ cho rằng chiến dịch này đã giúp kiềm chế giá dầu, bởi nếu không, giá dầu có thể đã lên tới 250 USD/thùng thay vì dao động trong khoảng 85 - 90 USD/thùng như hiện nay. Nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu hiện vào khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày.

Theo Reuters, dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm mạnh trong tuần qua, khi các nhà máy lọc dầu tăng cường sử dụng dầu để bù đắp nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Giá xăng E10 RON 95-III đang được bán ở các thị trường vùng 1 giá 22.330 đồng/lít ẢNH: Đ.N.T

Lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã giảm 7,2 triệu thùng trong tuần trước, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức chỉ giảm 4 triệu thùng mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo trước đó. Dữ liệu này cũng cho thấy lượng dầu trong Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8.2023.

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đang xem xét cho các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu từ SPR nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Các nhà phân tích lưu ý, việc tồn kho dầu thô toàn cầu liên tục sụt giảm khiến giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đang ở mức thấp hơn đang góp phần hạn chế đà tăng của thị trường.



Trong nước, chiều nay (11.6) là đến kỳ điều hành hàng tuần giá xăng dầu. Một số thương nhân đầu mối dự báo, các mặt hàng xăng dầu có thể giảm nhẹ, mức giảm đối với xăng E10 tương đối thấp, khoảng 100 - 200 đồng/lít, trong khi đó, các mặt hàng dầu có mức giảm cao hơn nhưng vẫn chưa tới 500 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Hiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo, xăng E10 RON 95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở, thay cho mặt hàng xăng khoáng RON 95-III. Nếu nghị quyết này được ban hành, Bộ Công thương và Bộ Tài chính sẽ công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON 95-III.

