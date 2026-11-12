Sáng 12.11, giá xăng dầu giữ đà giảm trở lại sau khi tăng nhẹ lúc đóng phiên rạng sáng nay. Theo đó, ghi nhận hồi 7 giờ 10 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn giảm hơn 0,3%, dầu WTI của Mỹ lùi về 86,22 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 92,46 USD/thùng.

Trước đó, đóng phiên lúc rạng sáng, giá dầu Brent tăng 1,27 USD/thùng, tương đương 1,39%, lên 92,76 USD/thùng; dầu WTI tăng 49 cent, lên mức 86,53 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa hai bên.

Giá xăng có thể giảm tiếp từ chiều nay 12.11 ẢNH: TN

Theo Reuters, mặc dù sản lượng dầu thô của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng mạnh trong tháng 10, chủ yếu nhờ sản lượng gia tăng đáng kể từ Ả Rập Xê Út, nhưng tình hình gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Trong tháng 10, ít nhất có 37 vụ tấn công tàu thuyền qua eo biển này - con số cao nhất trong một tháng từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2 năm nay. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tần suất các vụ tấn công này giảm.