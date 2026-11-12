Trong một diễn biến khác, các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết đã đạt được một số tiến triển sau 2 ngày đàm phán hòa bình ở Abu Dhabi, kết thúc ngày 11.11. Công suất lọc dầu tại Nga đã giảm khoảng 30% kể từ cuối tháng 10, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tái diễn.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á, giá xăng dầu có thể giảm đồng loạt tại kỳ điều hành giá chiều nay (12.11). Theo đó, mức giảm đối với các mặt hàng xăng ước tính khoảng 600 - 700 đồng/lít; các mặt hàng dầu có mức giảm mạnh hơn, từ 2.000 - 3.000 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn.