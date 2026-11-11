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    Giá xăng dầu hôm nay 11.11.2026: Dầu diesel sắp có đợt giảm giá mạnh?

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Giá dầu thế giới giữ đà giảm, về mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Theo đó, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á giảm theo, dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh ngày mai (12.11) có thể giảm đồng loạt. Trong đó, giá dầu diesel giảm lên tới 2.000 đồng/lít.

    Sáng 11.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng; trong khi dầu WTI giảm 81 cent, tương đương 0,9%, về 86,04 USD/thùng.

    Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 31.8.

    Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu là các tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các lãnh đạo trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar. "Thị trường lúc này vẫn tập trung vào thái độ ôn hòa hơn của Mỹ đối với Iran kể từ sau bầu cử giữa kỳ", một nhà phân tích chia sẻ quan điểm trên Reuters và cho rằng, các vụ tấn công tàu thuyền xung quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, song thực tế chưa nghiêm trọng đến mức đẩy chi phí rủi ro mới vào giá dầu.

    Giá xăng dầu hôm nay 11.11.2026: Dầu diesel sắp có đợt giảm giá mạnh?- Ảnh 1.

    Giá dầu thế giới giữ đà giảm nhờ kỳ vọng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông

    ẢNH: REUTERS

    Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng đang tạo sức ép giảm giá. Theo số liệu do chính phủ Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 của nước này tăng cao hơn mức dự báo. Diễn biến này khiến giới đầu tư nhận định khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, trong cuộc họp tháng 12 tới.

    Việc Fed tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát có thể đẩy chi phí vay vốn lên cao, làm chậm đà tăng trưởng kinh tế và thu hẹp nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Cùng với đó, giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông cũng khiến người tiêu dùng trên thế giới có xu hướng cắt giảm mức sử dụng dầu. Báo cáo triển vọng mới nhất của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra dự báo, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 xuống còn 102,4 triệu thùng/ngày vào năm nay.

    Trong nước, chiều mai (12.11) đến kỳ điều hành giá theo quy định. Dự báo, xăng dầu đồng loạt giảm, mức giảm dự kiến khoảng từ 600 - 3.000 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá.

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