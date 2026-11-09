Giá xăng dầu hôm nay 9.11.2026: Giảm nhẹ

Sáng 9.11, giá xăng dầu giảm nhẹ, chưa tới 1%. Ghi nhận lúc 7 giờ 20 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 90,25 USD/thùng; dầu Brent giao dịch ngưỡng 97,44 USD/thùng. Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng đầu tuần) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng Washington phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp, miễn là các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tiếp tục đạt tiến triển. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều thông báo các tàu thuyền bị tấn công tại hoặc gần Eo biển Hormuz. Các nhà phân tích cho rằng, thị trường vẫn cần những bằng chứng cụ thể về một thỏa thuận chắc chắn liên quan đến Iran. Nếu chưa đạt được thỏa thuận hòa bình, bất kỳ động thái căng thẳng nào từ các bên liên quan cũng có thể khiến triển vọng cung - cầu dầu mỏ tiếp tục biến động khó lường.

Giá xăng E10 đang giao dịch mức 21.000 đồng/lít ẢNH: NG.NG

Iraq là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc Iran đóng cửa Eo biển Hormuz. Hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này vẫn bị gián đoạn khi các tàu thuyền tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công trong khu vực.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 4%, sau khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này cũng khiến giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Trong nước, giá xăng dầu sau 3 lần điều chỉnh giảm liên tục giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực. Ngày 9.11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH



