Sáng 7.11, giá xăng dầu giảm nhẹ, ghi nhận lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), 2 mặt hàng dầu đóng cửa phiên cuối tuần đều giảm nhẹ. Dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 0,35 USD về 97,97 USD/thùng; trong khi dầu WTI của Mỹ lùi 0,18 USD về 90,34 USD/thùng.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột với Iran, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông. Tuy nhiên, những dấu hiệu dư cung càng rõ nét khi nhu cầu suy yếu. Đến nay, các hợp đồng một số loại dầu thô chuẩn tại Trung Đông đã về lại mức giá như trước khi xung đột xảy ra.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad Energy nhận định cán cân cung - cầu đang cho thấy thị trường dần chuyển sang trạng thái dư cung. Tuy vậy, nhu cầu khác nhau về loại dầu, khả năng tiếp cận nguồn hàng cũng như việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gặp khó khăn đã kìm hãm đà giảm của giá dầu. Mới đây, các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tăng làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Giá xăng dầu giảm mạnh sau 3 lần điều chỉnh giảm liên tiếp ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Các nhà phân tích nhấn mạnh, việc chưa đạt được thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông vẫn có thể khiến triển vọng cung - cầu dầu mỏ tiếp tục biến động khó lường.

Trong nước, trong vòng 11 ngày, từ 31.10 - 5.11, liên Bộ Công thương - Tài chính đã có 3 lần điều chỉnh giá, đưa giá xăng dầu giảm mạnh chưa từng có, kể từ khi xảy ra xung đột quân sự Mỹ - Iran. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 có tổng mức giảm lên tới 5.129 đồng/lít, giá bán tối đa 20.898 đồng/lít; E10 RON95 có tổng mức giảm 4.578 đồng/lít và hiện có giá bán tối đa là 21.156 đồng/lít. Giá dầu diesel có tổng mức giảm 1.550 đồng/lít, giá bán hiện nay là 28.696 đồng/lít.