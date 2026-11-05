Giá xăng dầu hôm nay 5.11.2026: Dầu lao dốc gần 9%

Sáng 5.11, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 8,98 USD, tương đương 8,7%, xuống còn 94,62 USD/thùng; dầu WTI giảm 7,97 USD, tương đương 8,3%, xuống còn 88,12 USD/thùng.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu chuẩn kể từ ngày 31.8.

Theo các nhà phân tích, thị trường phản ứng trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, rằng việc Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội có thể gây sức ép đối với chi tiêu quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời gia tăng khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông được cải thiện cũng góp phần kéo giá dầu đi xuống.

Tuy nhiên, một số lưu ý khác cũng cho rằng, triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa chắc chắn; cảnh báo nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Giá xăng E10 trong nước đang ở mốc 24.000 đồng/lít ẢNH: NG.NGA

Về nguồn cung, xuất khẩu dầu thô và sản phẩm lọc dầu từ khu vực vùng Vịnh đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10, giảm so với mức 18,9 triệu thùng/ngày của tháng 9. Trong khi đó, số liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô nước này giảm 865.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 30.10, xuống còn 409,8 triệu thùng, trái với dự báo tăng của giới phân tích.

Diễn biến giá dầu thô thế giới khiến giá thành phẩm cũng giảm mạnh. Cập nhật dữ liệu đến hôm nay cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp tại kỳ điều hành giá tuần này. Mức giảm đối với các mặt hàng xăng tiếp tục cao hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá dầu được dự báo chỉ giảm nhẹ.

Ngày 5.11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau: