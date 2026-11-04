Giá xăng dầu hôm nay 4.11.2026: Dầu thô giảm, xăng E10 về mốc 23.000 đồng/lít

Sáng 4.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên giao dịch, dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,33 USD, tương đương 1%, về 103,44 USD/thùng; dầu WTI giảm 56 cent, tương đương 1%, về 95,9 USD/thùng.



Theo các nhà phân tích, thị trường dầu mỏ đang theo dõi sát triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Dù xuất hiện một số tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều bất định. Ngân hàng ING nhận định, nếu đàm phán hòa bình đạt tiến triển rõ rệt, giá dầu có thể tiếp tục chịu sức ép giảm thêm.

Bên cạnh đó, kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô của Saudi Aramco nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz cũng đáng chú ý. Trước khi xung đột xảy ra, tuyến hàng hải chiến lược này đảm nhận vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Hôm nay, một yếu tố khác tác động đến tâm lý nhà đầu tư là triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Nếu đạt được thỏa thuận, khả năng xuất khẩu dầu của Nga được cải thiện có thể bổ sung nguồn cung, tạo thêm áp lực giảm giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho người dân và doanh nghiệp trong những tháng cuối năm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, từ 22 giờ ngày 3.11, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON 92 có giá bán không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10RON 95 giảm 928 đồng/lít, xuống không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, xuống mức 28.876 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut tăng 378 đồng/kg, lên không cao hơn 23.974 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này chịu tác động từ nhiều yếu tố như triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran, hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út có dấu hiệu cải thiện và diễn biến xung đột Nga - Ukraine. Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trong kỳ điều này, liên Bộ Công thương - Tài chính cũng không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo quy định tại Nghị quyết số 45/2026 của Chính phủ. Việc giá xăng dầu trong nước giảm mạnh được kỳ vọng góp phần giảm chi phí đi lại, vận tải và sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong mấy tháng cuối năm.



