Giá xăng dầu hôm nay 3.11.2026: Lao dốc, trong nước sắp có đợt giảm mạnh?

Sáng 3.11, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống 104,77 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI giảm 7,66 USD, tương đương 7,36%, về 96,46 USD/thùng. Trong phiên, dầu Brent có thời điểm giảm xuống 103,28 USD/thùng, dầu WTI xuống mức 95,15 USD/thùng.

Đà giảm của giá dầu chủ yếu xuất phát từ những tín hiệu tích cực về triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Thông tin mới nhất là các bên sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trên Reuters, các nhà phân tích nhận định, những dấu hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran đã tạo sức ép giảm giá đối với dầu mỏ. Tuy nhiên vẫn cảnh báo thị trường cần thận trọng, bởi các cuộc thương lượng trong những tháng qua từng nhiều lần phát đi tín hiệu tích cực nhưng chưa đến nay chưa có kết quả thực chất nào.

Giá dầu thế giới lao dốc, kỳ vọng giá trong nước giảm mạnh tại kỳ điều hành tuần này ẢNH: REUTERS

Chuyên gia phân tích của Ngân hàng UBS nhận định, thị trường dầu mỏ tiếp tục phản ứng rất nhạy cảm trước những diễn biến tại Trung Đông. Nếu lo ngại xung đột leo thang khiến giá dầu tăng mạnh trong tuần trước, thì triển vọng nối lại đối thoại ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã khiến giá mặt hàng này giảm sâu trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, các phân tích lưu ý, những rủi ro đối với hoạt động vận tải biển và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông vẫn chưa được loại bỏ và cảnh báo nguy cơ giá tăng trở lại nếu nguồn cung tiếp tục bị ảnh hưởng.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày thứ năm (5.11) có thể giảm mạnh đồng loạt. Theo đó, mức giảm ước tính từ 1.300 - 2.900 đồng/lít, trong đó giá xăng E10 giảm nhiều nhất. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các thuế phí khác, nếu có thay đổi. Theo dự đoán của các thương nhân đầu mối, tại kỳ này, cơ quan điều hành có thể trích Quỹ bình ổn giá mà lâu nay đang mượn từ ngân sách Nhà nước để điều hành giá, bình ổn thị trường trước biến động mạnh của giá thế giới.