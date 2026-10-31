Trước đó, một số nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út bị tấn công.

Giá xăng dầu hôm nay 31.10.2026: Vọt tăng cao nhất nửa năm- Ảnh 1.

Giá xăng dầu biến động liên tục trong tuần qua do lo ngại gián đoạn nguồn cung

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, báo cáo công bố hôm 29.10 của Saxo Bank cho thấy, giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3.11. Ngân hàng này dự báo ngay cả khi xung đột kết thúc, dầu thô vẫn có thể giao dịch trong vùng giá cao hơn, khoảng 70 - 90 USD/thùng, so với mức 60 - 70 USD/thùng trước chiến sự.

Trước biến động giá thế giới, giá xăng dầu thành phẩm bình quân tuần qua lại giảm mạnh. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể giảm mạnh. 