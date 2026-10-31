Sáng 31.10, giá xăng dầu tăng mạnh, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 2,76 USD, tương đương 2,4%, lên 117,64 USD/thùng; giao tháng 1 cũng tăng đến 2,63 USD, lên 113,43 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI cua Mỹ tăng 2,12 USD, tương đương 2,08%, lên 104,12 USD/thùng.

Cả 2 loại dầu chuẩn đang neo mức cao nhất trong nửa năm qua. Riêng trong tháng 10, giá dầu Brent đã tăng 13,6%, dầu WTI tăng 15,2%.

Những diễn biến an ninh tại Trung Đông đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ các cơ sở năng lượng trong khu vực trở thành mục tiêu tấn công. Mới đây, có thông tin một tàu chở dầu hoạt động tại eo biển Hormuz đã bị tấn công bằng thiết bị nổ gắn trên thân tàu từ một chiếc xuồng nhỏ. Trong khi đó, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng gia đình rời Ả Rập Xê Út do những rủi ro an ninh liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.