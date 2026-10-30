Giá xăng dầu hôm nay 30.10.2026: Trong nước và thế giới biến động trái chiều

Sáng 30.10, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent lùi 0,75% xuống 110,8 USD/thùng và giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,76% xuống 102 USD/thùng. Tuy vậy, đà giảm có dấu hiệu chững lại khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông do xung đột khu vực leo thang vẫn chưa dứt.

Theo Reuters, hai tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron đã hủy kế hoạch cử lãnh đạo tham dự triển lãm dầu khí lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) diễn ra vào tuần tới với lý do lo ngại an ninh.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 29.10 tiếp tục tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út cùng một số sân bay ở nước này. Các nhà phân tích đánh giá chính những thông tin về loạt vụ tấn công mới đã khiến giá dầu khó giảm sâu trong phiên cuối tuần.

Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, kỳ vọng sản lượng dầu thô và dầu diesel của Nga tăng đã góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu. Trong báo cáo công bố cuối ngày 28.10, các nhà phân tích của JPMorgan cho biết chưa ghi nhận thêm vụ tấn công nào được xác nhận nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga kể từ vụ tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan ngày 15.10. Điều này có thể giúp hoạt động lọc dầu của Nga phục hồi, với sản lượng tăng 350.000 thùng/ngày trong tuần trước, lên 4 triệu thùng/ngày.

Trong nước, chiều hôm qua (29.10), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu, mức tăng từ 223 - 700 đồng/lít/kg.

Sáng 30.10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15 giờ ngày 29.10 của liên Bộ. Theo đó, xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít; xăng E10 RON95-III có giá 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít. Đây là kỳ tăng giá trở lại sau hai phiên điều chỉnh giảm trước đó.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S tăng 696 đồng/lít, lên mức tối đa 30.246 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên 23.596 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Từ ngày 30.10, Petrolimex không còn áp dụng chính sách giảm 300 đồng/lít, kg so với giá điều hành như đã triển khai từ ngày 15.10.