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    Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2026: Giảm gần 2 USD/thùng, xăng trong nước tăng hay giảm?

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Giá dầu thế giới giảm gần 2 USD/thùng nhờ những tín hiệu tích cực từ nguồn cung, nhưng vẫn neo mức cao nhất trong gần 6 tháng. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo có thể tăng từ chiều mai (29.10).

    Sáng 28.10, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 1,93 USD, tương đương 1,67%, xuống 113,88 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,86 USD, tương đương 1,83%, về 99,9 USD/thùng.

    Phân tích cho thấy, các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông đang giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung. Lực lượng Houthi tại Yemen - vốn được Iran hậu thuẫn đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út - một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới.

    Tuy vậy, triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng. Các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, cùng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng tại vùng Vịnh, khiến lo ngại gián đoạn nguồn cung tăng. 

    Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2026: Giảm gần 2 USD/thùng, xăng trong nước tăng hay giảm?- Ảnh 1.

    Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh giá trong nước được dự báo tăng trở lại

    ẢNH: REUTERS

    Trong diễn biến khác, Ngân hàng UBS cho biết, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã tăng trở lại, song song với số vụ tấn công nhằm vào tàu cũng gia tăng. Rủi ro có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu sự hỗ trợ của hải quân Mỹ suy giảm. UBS dự báo giá dầu Brent sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, quanh ngưỡng 110 USD/thùng cho đến hết năm nay. Mức dự báo này cao hơn nhiều so với dự báo trước đó của ngân hàng này, ở mức 100 USD/thùng.

    Trong nước, chiều mai (29.10) đến kỳ điều hành giá. Diễn biến giá xăng dầu thành phẩm tuần qua tăng, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều này có thể tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng tăng khoảng 500 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng khoảng 1.000 đồng. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.



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