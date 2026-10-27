Sáng 27.10, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 91 cent, tương đương 0,8%, về 115,81 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,51 USD, tương đương 1,46%, về 101,76 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu từng giảm hơn 2 USD/thùng. Tuy vậy, tâm điểm chú ý của thị trường vẫn là những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Các cuộc tấn công vào trạm bơm trên đường ống dẫn dầu thô Đông - Tây của Ả Rập Xê Út và sân bay Riyadh gây lo ngại gián đoạn nguồn cung. Nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột, các nước đã tiến hành các cuộc hội đàm nhằm bảo đảm ổn định cho khu vực.

Trong diễn biến khác, dữ liệu cho thấy, tháng 10 là giai đoạn ghi nhận số vụ tấn công tàu thương mại nhiều nhất tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần ẢNH: NG.NGA

Về nguồn cung, hai nguồn tin trong ngành cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga đang tăng sản lượng diesel trong tháng 10, sau khi chính phủ cấp hạn ngạch xuất khẩu. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận cung ứng giữa Nga và Mỹ. Trong khi đó, theo Reuters, lượng dầu thô trong Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ giảm về mức thấp nhất trong 44 năm qua, từ tháng 10.1982.