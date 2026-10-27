Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm cập nhật cho thấy tăng so với giá bình quân tuần trước. Dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này (29.10) có thể tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính từ 500 - 1.000 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 27.10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 27.10.2026: Xăng trong nước có thể tăng mạnh?- Ảnh 2.