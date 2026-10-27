Sáng 27.10, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 91 cent, tương đương 0,8%, về 115,81 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,51 USD, tương đương 1,46%, về 101,76 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu từng giảm hơn 2 USD/thùng. Tuy vậy, tâm điểm chú ý của thị trường vẫn là những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Các cuộc tấn công vào trạm bơm trên đường ống dẫn dầu thô Đông - Tây của Ả Rập Xê Út và sân bay Riyadh gây lo ngại gián đoạn nguồn cung. Nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột, các nước đã tiến hành các cuộc hội đàm nhằm bảo đảm ổn định cho khu vực.
Trong diễn biến khác, dữ liệu cho thấy, tháng 10 là giai đoạn ghi nhận số vụ tấn công tàu thương mại nhiều nhất tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận.
Về nguồn cung, hai nguồn tin trong ngành cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga đang tăng sản lượng diesel trong tháng 10, sau khi chính phủ cấp hạn ngạch xuất khẩu. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận cung ứng giữa Nga và Mỹ. Trong khi đó, theo Reuters, lượng dầu thô trong Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ giảm về mức thấp nhất trong 44 năm qua, từ tháng 10.1982.
Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm cập nhật cho thấy tăng so với giá bình quân tuần trước. Dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này (29.10) có thể tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính từ 500 - 1.000 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Sáng 27.10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:
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