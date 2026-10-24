Giá xăng dầu hôm nay 24.10.2026: Tăng mạnh

Sáng 24.10, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent chốt phiên ở mức 116,72 USD/thùng, tăng 3,55 USD, tương đương 3,14%. Đây cũng là mức chốt phiên cao nhất trong gần 6 tháng qua. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 103,27 USD/thùng, tăng 3,8 USD, tương đương 3,8%.

Như vậy, tính cả tuần, dầu Brent tăng 6%, trong khi dầu WTI tăng 2,3%.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Theo Reuters, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã yêu cầu sơ tán nhân viên tại trụ sở chính ở Dhahran, thành phố nằm gần vịnh Ba Tư và Bahrain.

Giá dầu tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, có sự cố dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi phía bắc Dubai cộng với các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gia tăng trong những tuần gần đây tại vùng biển gần eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng và neo mức cao. Các nhà phân tích nhận định, thị trường đang lo ngại về các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu chở dầu, với tần suất gia tăng trong tuần qua.

Do vậy, dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz có tăng nhưng thị trường luôn trong tâm thế lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Trong diễn biến khác, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đã phê duyệt việc xuất tối đa 400.000 thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) theo cơ chế trao đổi khẩn cấp, nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles. Lượng dầu trong SPR hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Trong nước, giá xăng dầu hôm nay (24.10) tiếp tục áp dụng mức giá điều hành từ 15 giờ ngày 22.10. Theo đó, giá xăng E5 RON92 và E10 RON95-III giảm mạnh, trong khi các mặt hàng dầu tăng nhẹ. Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá bán lẻ tối đa 25.361 đồng/lít; xăng E10 RON95-III còn 25.213 đồng/lít; dầu diesel ở mức 29.550 đồng/lít.

Đây là mức giá bán tối đa theo quy định, giá bán thực tế tại các cửa hàng có thể thấp hơn do chính sách giảm giá khuyến mãi của một số thương nhân đầu mối.







