Giá xăng dầu hôm nay 23.10.2026: Xăng E10 giảm hơn 2.100 đồng về dưới mốc 25.000 đồng/lít

Sáng 23.10, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Kết thúc phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 4,35 USD, tương đương 4%, lên 113,17 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,32 USD, tương đương 2,4%, lên 99,47 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 4.5.

Theo các nhà phân tích, các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ả Rập Xê Út, có gây thương vong đã đẩy lo ngại gián đoạn nguồn cung tăng cao. Bên cạnh đó, vùng eo biển Hormuz cũng căng thẳng liên tục khi nhiều tàu thuyền bị tấn công.

Căng thẳng leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh. Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đạt khoảng 17 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Theo dữ liệu của công ty phân tích thị trường hàng hóa Kpler, trong 12 tháng trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, lượng dầu thô xuất khẩu trung bình từ Trung Đông đạt khoảng 18 triệu thùng/ngày.

Giá xăng E10 giảm mạnh về ngưỡng 25.000 đồng/lít ẢNH: BCT

Trái với giá thế giới, xăng dầu trong nước lại giảm mạnh. Theo điều hành của liên Bộ chiều hôm qua (22.10), giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.810 đồng xuống 25.210 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng, xuống 25.360 đồng/lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel tăng 450 đồng, có giá mới 29.550 đồng, mazut tăng lên 23.370 đồng/kg.

Tuy vậy, ở kỳ thay đổi giá lần này, một số đầu mối như Petrolimex, PVOil tiếp tục giảm thêm 300 - 350 đồng mỗi lít xăng, dầu so với mức trần liên Bộ công bố ở trên, nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước được giảm sâu hơn so với giá công bố của cơ quan quản lý. Tức là, giá mua thực tế mỗi lít xăng E10 RON 95-III tại các cửa hàng thuộc hệ thống của hai đầu mối này chỉ từ 24.860 - 24.910 đồng, còn E5 RON 92 từ 25.010 - 25.060 đồng. Mức giá này được các doanh nghiệp duy trì tới ngày 29.10.

Ở kỳ điều hành tuần trước (15.10), 14 doanh nghiệp đầu mối cũng đã bán thấp hơn giá cơ sở 300 - 350 đồng mỗi lít/kg. Theo các thương nhân đầu mối, việc chủ động giảm giá bán lẻ này nhằm chia sẻ áp lực chi phí, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và góp phần kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.



