Sáng 21.10, giá dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 76 cent/thùng, tương đương 0,69%, xuống 108,79 USD/thùng. Tuy vậy, trong phiên, hợp đồng dầu chuẩn toàn cầu này có thời điểm tăng sát mốc 112 USD/thùng - mức cao nhất trong 5 tháng.
Trong khi đó, giá dầu WTI hợp đồng giao tháng 11, đáo hạn vào ngày hôm qua (20.10), giảm 1,87 USD/thùng, tương đương 1,8%, về 101,79 USD/thùng. Trong phiên, hợp đồng dầu này có lúc lên tới 110,48 USD/thùng; hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 cũng giảm 72 cent/thùng, xuống 97,82 USD/thùng khi đóng phiên.
Các nhà phân tích cho rằng, thị trường theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và người đứng đầu quân đội Pakistan, người đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công, cùng với đó là có thông tin các tàu thuyền tại vùng Vịnh cũng bị tấn công.
Những diễn biến trên khiến lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông ngày càng cao, đẩy giá dầu neo ở mức cao trên 100 USD/thùng.
Trong khi đó, dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (22.10) có thể biến động mạnh. Đặc biệt, giá xăng sinh học được dự báo giảm mạnh trên dưới 2.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel chỉ giảm hơn 100 đồng/lít; giá dầu mazut có thể tăng hơn 1.000 đồng/kg.
Các dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy vậy, đây là thông tin tích cực trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới neo mức cao.
Ngày 21.10, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 giảm 300 đồng/lít/kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành ngày 15.10 dưới đây:
Mức giảm 300 đồng trên mỗi lít/kg xăng dầu của Petrolimex dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 29.10.
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