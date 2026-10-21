Sáng 21.10, giá dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 76 cent/thùng, tương đương 0,69%, xuống 108,79 USD/thùng. Tuy vậy, trong phiên, hợp đồng dầu chuẩn toàn cầu này có thời điểm tăng sát mốc 112 USD/thùng - mức cao nhất trong 5 tháng.

Trong khi đó, giá dầu WTI hợp đồng giao tháng 11, đáo hạn vào ngày hôm qua (20.10), giảm 1,87 USD/thùng, tương đương 1,8%, về 101,79 USD/thùng. Trong phiên, hợp đồng dầu này có lúc lên tới 110,48 USD/thùng; hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 cũng giảm 72 cent/thùng, xuống 97,82 USD/thùng khi đóng phiên.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và người đứng đầu quân đội Pakistan, người đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công, cùng với đó là có thông tin các tàu thuyền tại vùng Vịnh cũng bị tấn công.

Giá xăng sinh học có thể giảm tiếp từ chiều 22.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Những diễn biến trên khiến lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông ngày càng cao, đẩy giá dầu neo ở mức cao trên 100 USD/thùng.