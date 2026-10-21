Trong khi đó, dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (22.10) có thể biến động mạnh. Đặc biệt, giá xăng sinh học được dự báo giảm mạnh trên dưới 2.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel chỉ giảm hơn 100 đồng/lít; giá dầu mazut có thể tăng hơn 1.000 đồng/kg.

Các dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy vậy, đây là thông tin tích cực trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới neo mức cao.

Ngày 21.10, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 giảm 300 đồng/lít/kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành ngày 15.10 dưới đây:

Giá xăng dầu hôm nay 21.10.2026: Xăng E10 có thể giảm được bao nhiêu đồng một lít?- Ảnh 2.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mức giảm 300 đồng trên mỗi lít/kg xăng dầu của Petrolimex dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 29.10.