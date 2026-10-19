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    Giá xăng dầu hôm nay 19.10.2026: Xăng có thể giảm mạnh tại kỳ điều hành tuần này

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Giá dầu thế giới có xu hướng giảm nhẹ mở phiên giao dịch đầu tuần. Tuy vậy, các dự báo cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong tuần này có thể giảm mạnh.

    Sáng 19.10, giá xăng dầu giảm hơn 1,5%, ghi nhận lúc 8 giờ (theo giờ Việt Nam), dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 1,83 USD về ngưỡng 103 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ lùi 1,3 USD về 97,7 USD/thùng.

    Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến các biện pháp trừng phạt Nga, đã hỗ trợ giá dầu giảm. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Tổng thống Mỹ đã thiết lập khung thời gian 60 ngày để rà soát và đánh giá toàn diện hậu quả tiềm ẩn từ các đòn trừng phạt Nga, bao gồm mức thuế bổ sung áp lên các quốc gia đối tác cùng những tác động đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

    Giá xăng dầu hôm nay 19.10.2026: Xăng có thể giảm mạnh tại kỳ điều hành tuần này - Ảnh 1.

    Giá xăng có thể giảm mạnh trong tuần này

    ẢNH: Đ.N.T

    Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ giải thích quá trình phân tích bổ sung này xuất phát từ tình trạng biến động khó lường trên thị trường năng lượng quốc tế hiện nay.

    Theo các nhà phân tích, căng thẳng tại Trung Đông cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung đang trở thành những yếu tố chi phối thị trường năng lượng. Cuối tuần trước, giá dầu thế giới đã vọt tăng gần 4%, lên mức cao nhất kể từ tháng 5. Trong một báo cáo mới đây của Kpler cho biết thêm rằng, sự phục hồi của dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ chậm hơn và không đồng đều hơn nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện.

    Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cuối tuần qua cho thấy, giá xăng sinh học E5 và E10 tuần này có thể giảm mạnh. Mức giảm có thể lên đến 2.000 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngoài ra, dầu mazut được dự báo tăng hơn 1.000 đồng, trong khi dầu diesel giảm nhẹ.

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