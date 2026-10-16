Sáng 16.10, giá xăng dầu biến động trái chiều, dầu Brent giảm 14 cent, tương đương 0,13%, xuống còn 105,92 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 2,88 USD, tương đương 3,03%, lên mức 97,97 USD/thùng.
Thông tin Mỹ có thể nới lỏng biện pháp trừng phạt liên quan dầu diesel Nga góp phần hạn chế đà tăng giá nhiên liệu trên thị trường. Theo các nhà phân tích, cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục duy trì mức rủi ro địa chính trị cao trên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, việc cơ sở hạ tầng năng lượng không bị tấn công trong vài ngày gần đây phần nào hạn chế thêm sức ép đối với nguồn cung.
Căng thẳng leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với các vụ tấn công mới nhằm vào các tàu thuyền trong khu vực, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng. Theo Reuters, các vụ tấn công xung quanh tuyến eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tháng trước.
Trong một diễn biến khác, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan.
Trong nước, liên Bộ Công thương - Tài chính vừa cho điều chỉnh tăng, giảm các mặt hàng xăng dầu từ chiều 15.10. Cụ thể, giá xăng và dầu diesel được điều chỉnh giảm với xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít; dầu diesel giảm 22 đồng/lít, riêng dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.
Sau công bố của liên Bộ, ngày 16.10, 2 doanh nghiệp xăng dầu lớn là Petrolimex và PVOil công bố giảm tiếp giá một số mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, Petrolimex giảm 300 đồng/lít xăng dầu, kéo dài đến ngày 29.10 tại tất cả các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên cả nước. PVOil giảm 350 đồng/lít, áp dụng đến 15 giờ ngày 22.10 tại 1.100 cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp trên toàn quốc.
Như vậy, so với giá điều hành do liên Bộ công bố, Petrolimex và PVOil đang niêm yết giá bán lẻ xăng dầu thấp hơn 300 - 350 đồng/lít. Cụ thể, xăng E10 RON 95-III có giá 26.720 đồng/lít tại hệ thống cửa hàng Petrolimex và 26.670 đồng/lít tại hệ thống cửa hàng PVOil, thấp hơn 300 đồng và 350 đồng/lít so với mức điều hành 27.020 đồng/lít. Tổng mức giảm giá xăng E10 RON 95-III tại hệ thống Petrolimex vùng 1 lên tới 1.530 đồng/lít. Tương tự, xăng E5 RON 92 được Petrolimex bán ở mức 26.670 đồng/lít, PVOil ở mức 26.620 đồng/lít, cùng thấp hơn 300 đồng và 350 đồng/lít so với giá điều hành 26.970 đồng/lít.
Với dầu diesel 0,05S-II, giá bán tại Petrolimex là 28.800 đồng/lít, tại PVOil là 28.750 đồng/lít, thấp hơn lần lượt 300 đồng và 350 đồng/lít so với mức điều hành 29.100 đồng/lít.
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