Sáng 16.10, giá xăng dầu biến động trái chiều, dầu Brent giảm 14 cent, tương đương 0,13%, xuống còn 105,92 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 2,88 USD, tương đương 3,03%, lên mức 97,97 USD/thùng.

Thông tin Mỹ có thể nới lỏng biện pháp trừng phạt liên quan dầu diesel Nga góp phần hạn chế đà tăng giá nhiên liệu trên thị trường. Theo các nhà phân tích, cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục duy trì mức rủi ro địa chính trị cao trên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, việc cơ sở hạ tầng năng lượng không bị tấn công trong vài ngày gần đây phần nào hạn chế thêm sức ép đối với nguồn cung.

Căng thẳng leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với các vụ tấn công mới nhằm vào các tàu thuyền trong khu vực, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng. Theo Reuters, các vụ tấn công xung quanh tuyến eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tháng trước.

Xăng E10 RON 95-III của Petrolimex giảm 1.530 đồng/lít từ nay đến 29.10 ẢNH: Đ.N.T