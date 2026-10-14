Giá xăng dầu hôm nay 14.10.2026: Xăng E10 sắp có đợt giảm mạnh?

Sáng 14.10, giá xăng dầu biến động trái chiều, dầu Brent giao kỳ hạn giảm 96 cent, tương đương 0,9%, xuống 105,69 USD/thùng; dầu WTI tăng 40 cent, tương đương 0,4%, lên 94,14 USD/thùng.

Giá dầu biến động và các hợp đồng dầu thô kỳ hạn giao sang năm 2027 tăng liên tục cả chục phiên phản ánh lo ngại về nguồn cung trong trung và dài hạn còn rất lớn. Trong khi đó, thị trường vẫn đang ngóng kết quả thỏa thuận giữa Nga và Mỹ liên quan xuất khẩu dầu diesel Nga.

Reuters đưa tin, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với quan chức Ukraine rằng thỏa thuận cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga là một phần trong nỗ lực đưa Nga trở lại bàn đàm phán, hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Năm 2025, Nga là một trong những nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, đứng thứ 3 sau Mỹ và Ả Rập Xê Út. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga đã góp phần gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Giá xăng E10 được kỳ vọng giảm tại kỳ điều hành giá tuần này ẢNH: BCT

Thế nên, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng có thể mở đường cho nguồn năng lượng tư Nga gia tăng đáng kể, qua đó tác động đến cán cân cung - cầu và giá dầu thế giới. Đáng nói, dầu diesel của Nga không chỉ phục vụ thị trường Mỹ mà còn hướng tới các thị trường khác trên thế giới.

Mặc dù có thêm “liều thuốc an thần” từ dầu Nga, song tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Các vụ tập kích tên lửa vào sân bay quốc tế Riyadh của Ả Rập Xê Út gia tăng, trong khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Diễn biến khiến chi phí vận tải biến tăng mạnh. Được biết, chi phí vận chuyển đường biển và phí bảo hiểm tàu thuyền đã "tăng vọt lên mức chưa từng có trong tiền lệ" - chiếm hơn 1/3 giá trị của chính lô hàng dầu.

Trong thực tế, giá dầu diesel tại nhiều khu vực trên thế giới đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, có nơi lập kỷ lục, do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở năng lượng tại Trung Đông. Tại Mỹ, ngày 13.10, giá dầu diesel giao kỳ hạn tại Mỹ tăng khoảng 5%.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến hôm nay (14.10) cho thấy, tại kỳ điều hành giá chiều mai (15.10), dự báo giá xăng có thể giảm mức cao nhất gần 1.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel giảm hơn 100 đồng/lít; giá dầu mazut kỳ này có thể tăng mạnh hơn 1.000 đồng/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các chi phí khác, nếu có thay đổi.